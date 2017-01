VW Bus renaşte în versiune electrică

« Alte stiri din categoria Auto

Simbolul epocii flower-power din anii ’50-’70 şi unul dintre cele mai uşor de recunoscut modele din istoria Volkswagen va renaşte în 2022 sub forma unui microbuz full-electric care va beneficia implicit de un sistem de rulare complet autonomă. Denumit oficial Type 2, dar cunoscut în cultura populară sub denumirile Volkswagen Bus, Volkswagen Microbus sau Volkswagen Bulli, maşina care a revoluţionat transportul de persoane în Europa şi Statele Unite după cei de-al Doilea Război Mondial primeşte o versiune ultramodernă sub forma conceptului I.D. Buzz.

Date esenţiale Volkswagen I.D. Buzz Concept:

● are la bază platforma pe care Volkswagen o va utiliza la construcţia gamei sale electrice dedicate.

● modelul de serie va vedea lumina zilei cel mai probabil în 2022, la doi ani de la lansarea versiunii de producţie a lui I.D. Concept, fratele mai mic prezentat anul trecut.

● conceptul I.D. Buzz e propulsat de două motoare electrice care dezvoltă în total 275 de kW (374 CP), putere care-i permite să ajungă de la 0 la 100 km/h în 5.3 secunde. Viteza maximă anunţată este de 160 km/h.

● I.D. Buzz oferă tracţiune integrală.

● capacitatea totală a pachetului de acumulatori este de 111 kWh, iar autonomia totală anunţată este de circa 600 de kilometric. Bateriile sunt montate la nivelul podelei.

● poate fi încărcat la staţii de mare putere (până la 150 kW), ceea ce înseamnă că bateria se poate umple până la 80% din capacitatea totală în doar 30 de minute.

● pintr-o simplă apăsare a logo-ului Volkswagen de pe volan, maşina deconectează volanul de axa faţă, iar maşina schimbă luminile interioare în unele ambientale, anunţând că a intrat în modul full-autonom. Scaunul şoferului poate fi întors la 180 de grade pentru ca acesta să poată discuta faţă în faţă cu pasagerii de pe locurile din spate.

● toate scaunele sunt modulare: cele din spate se pot transforma în pat, iar cele din rândul central se transformă la nevoie în măsuţe.

● oferă un spaţiu pentru bagaje care variază între 660 şi 4.600 de litri