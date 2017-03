Mutare revoluţionară la taxiurile londoneze

« Alte stiri din categoria Auto

Compania care operează celebrele taxiuri negre din capitala Marii Britanii lansează în acest an noul model hibrid TX5, capabil să meargă 100 km doar cu propulsie electrică, pe care îl oferă şi pentru export.

London Taxi Company (LTC, Compania Londoneză de Taxi), firma care operează inconfundabilele taxiuri negre („black cab“), de mult timp parte din brandul capitalei britanice, deschide luna aceasta fabrica din Coventry, unde va fi produs noul model TX5. Versiunea din 2017 a celebrului „black cab“ este un automobil hibrid, care ţinteşte să se încadreze în noile reglementări privind emisiile de CO2, valabile în Londra de la începutul anului viitor. LTC este o companie controlată integral de Zhejiang Geely Holding, un grup chinezesc care mai deţine Geely Auto şi Volvo. Geely a cumpărat LTC în 2013 şi de atunci a investit peste 300 milioane de lire sterline (390 milioane de dolari) în noua fabrică din Coventry, unde va fi produs TX5 şi alte şapte modele comerciale. Uzina are o capacitate de 36.000 de unităţi pe an, mult peste nevoile taximetriştilor londonezi, de aceea LTC a contactat deja operatori din alte mari oraşe europene. TX5 păstreză o mare parte din elementele clasice, cum ar fi masca de radiator uriaşă şi forma cabinei. Modelul e mai mare decât versiunea precedentă, dar mai uşor, fiind construit din aluminiu şi materiale compozite.