Rezultat şoc pentru Duster fără airbag

Cei care se întreabă cât de sigur e un Duster fără airbag-uri au răspunsul din India: zero stele la testele NCAP.

Veşti interesante din India, acolo unde Global NCAP a testat versiunea de bază a lui Duster care se vinde pe piaţa din statul asiatic. Comercializat în India sub siglă Renault, Duster este vândut aici într-o versiune de bază fără airbag-uri, reglementările în vigoare în domeniul siguranţei pe această piaţă permiţându-le constructorilor auto acest “artificiu”.

Rezultatul final al testelor organizate de Global NCAP: zero stele la testele de impact pentru pasagerii adulţi şi două stele din cinci la capitolul protecţia pasagerilor copii. Ulterior, la cererea Renault, Global NCAP a testat un Duster în varianta cu airbag frontal dedicat şoferului, iar rezultatul a fost superior: 3 stele la testele de impact.

“Este îngrijorător faptul că în timpul testelor am întâlnit o maşină cu zero stele la impact. Renault produce Duster pentru o mulţime de pieţe din toată lumea, însă compania nu are nicio problemă în a prezenta o versiune dedicată Indiei care dezamăgeşte la capitolul siguranţă”, a declarat David Ward, Secretar General al Global NCAP.

Renault oferă Duster în India în cinci versiuni de echipare, iar cea de bază nu vine cu airbag-uri sau ABS. În schimb, celelalte 4 versiuni oferă atât ABS, cât şi sistem de distribuţie electronică a frânării, iar versiunile cele mai echipate vin cu airbag frontal atât pentru şofer, cât şi pentru pasager.

Airbag mai mic în India decât în Columbia

Foarte interesant este faptul că până şi rezultatul testelor de impact cu airbag dedicat şoferului a stârnit contestaţii. Conform Global NCAP, un Duster dotat identic reuşise 4 stele în 2015 la testele identice de siguranţă Latin NCAP din Columbia. Investigaţia Global NCAP a arătat că diferenţa de o stea dintre Columbia şi India este dată de faptul că Renault foloseşte un airbag frontal de dimensiuni mai mici pe piaţa asiatică.

Mult mai dotat în Europa

În versiunea de bază europeană, Duster este o maşină echipată conform regulilor stricte de pe Bătrânul Continent. Astfel, Dacia Duster vine cu patru airbag-uri în standard (frontale şi laterale faţă), cu centuri cu pretensionare pe toate cele cinci locuri şi cu ABS, ESP, asistenţă la frânarea de urgenţă, monitorizare a presiunii în anvelope şi cu sistem de prindere Isofix pentru locurile laterale spate.

În cel mai recent test EuroNCAP la care a fost supus Duster, care a avut loc în 2011, SUV-ul românesc a adunat 3 stele.