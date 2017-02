« Alte stiri din categoria Bancul Zilei

Un ajutor de fermier patrula cu maşina în jurul fermei şefului său. La un moment dat îşi sună şeful:

- Şefu, avem o problemă. Am lovit un curcan şi este înţepenit sub roţi. Încă se zbate, ce să fac cu el?

- Ia puşca din portbagaj şi scapă-l de suferinţă. După aia aruncă-l şi tu în boscheţi, undeva!

După câteva zeci de minute bune, ajutorul îşi sună din nou şeful, gâfâind:

- Şefu, avem o problemă!

- Ce e tâmpitule, nu ai reuşit să scapi de un amărât de curcan?

- Ba da şefu, cam greu, da am reuşit!

- Păi şi atunci care mai e problema?

- Şefu, am găsit maşina curcanului, are girofarul încă aprins, ce fac?