În familie

Soţul, venind acasă, o întreabă pe soţie:

- Cum ţi-a mers ziua, dulceaţă?

- Perfect, dragule. Am făcut ciorbă, am prăjit peşte, am spălat geamurile şi hainele copilului, precum şi ale tale, iar acum stau şi croşetez. Dacă mâine nu achiţi factura la internet, te omor!