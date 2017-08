Popa şi bicicleta

« Alte stiri din categoria Bancul Zilei

Vine un popă la Poliţie:

- Domnule poliţist, mi s-a furat bicicleta! Vă rog frumos să mi-o găsiţi, pentru că eu sunt un om mort fără ea. Am slujbe de ţinut în satele vecine şi nu am cu ce să ajung.

Caută poliţiştii ce caută vreo câteva zile, da’ nu găsesc nimic. Se duc la popă şi îi zic:

- Părinte, nu am putut să-ţi găsim bicicletă, da’ uite ce să faci... mâine când ţii slujba la noi în sat, atunci când spui cele zece porunci, te opreşti puţin după ce o zici p-ăia cu „să nu furi” şi vezi cine se înroşeşte la faţă.

După aia vii şi ne spui nouă şi rezolvăm.

Vine popa după slujbă fericit la poliţişti şi le spune:

- Gata, băieţi, s-a rezolvat!

Poliţiştii:

- Ei, cine s-a înroşit ?

Popa:

- Staţi puţin că nici n-am ajuns la porunca „să nu furi”, pentru că la „să nu preacurveşti” mi-am adus aminte unde am uitat-o!