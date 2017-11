Planuri mari

« Alte stiri din categoria Bancul Zilei

Planuri de an nou: 2013: Greutatea mea va fi sub 60 de kg. 2014: Am să urmez strict noua mea dietă iar greutatea mea va ajunge sub 65 de kg. 2015: Voi dezvolta o atitudine realistă cu privire la greutatea mea. 2016: Voi face sport de trei ori pe săptămână. 2017: Am să încerc să trec prin faţa unei săli de sport odată pe săptămână.