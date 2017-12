Bucurie de sărbători

« Alte stiri din categoria Bancul Zilei

Ionel, cum aţi petrecut Crăciunul?

- Am făcut un pom de Crăciun, l-am umplut de jucării şi tare ne-am bucurat.

- Şi tu Georgel?

- Am făcut un pom de Crăciun, am cumpărat o mulţime de jucării şi tare ne-am bucurat.

- Dar tu Moritz?

- Noi avem un magazin de jucării şi ne-am uitat la rafturile goale şi tare ne-am bucurat!