Copii distruşi pe masa de operaţie

Familiile a doi copii din Botoşani au trecut prin calvarul creat de doctorul Burnei, cel mai renumit ortoped din România. Operaţii greşite, experimente şi mii de euro cheltuiţi de pomană, sub forma unor şpăgi sau achiziţii de materiale care ar fi trebuit să fie gratuite.

Toate aceste practici au fost scoase la iveală de investigaţia jurnalistică lansată la începutul acestei luni de Luiza Vasiliu, din cadrul comunităţii de reporteri independenţi Casa Jurnalistului.

Pe parcursul investigaţiei, cei de la Casa Jurnalistului au discutat cu mai multe familii ale căror copii au trăit suferinţe cumplite de pe urma intervenţiilor chirurgicale îndoielnice practicate de ortopedul bucureştean.

Listă de aşteptare pentru operaţii suspecte

Două dintre zecile de familii care au avut de suferit sunt chiar din Botoşani, copiii acestora având în continuare probleme mai mari decât înainte de a fi operate de medicul ortoped.

Potrivit investigaţiei Casa Jurnalistului, Şerban C. s-a născut cu hipoplazie la membrul stâng, adică un picior mai scurt decât celălalt. La o lună de la naştere, mama lui, Claudia, a văzut o emisiune în care era invitat un ortoped „care face miracole”. A sunat la televiziune şi câteva zile mai târziu s-a dus cu bebeluşul la Bucureşti, la Gheorghe Burnei. „L-a văzut şi mi-a zis că-l face bine. După mai multe amânări, m-a chemat pentru operaţie de-abia la 5 ani jumate”, îşi aminteşte Claudia.

În dimineaţa în care a ajuns la spital, i s-a spus că profesorul nu vede copii neoperaţi decât în privat, la „Regina Maria”. A sunat să-şi facă programare: „Eram a cinci sutea nu ştiu cât. Păi şi când vine asta?, am întrebat. Peste vreo opt luni de zile. Consultaţia la doctorul Burnei a costat 400 de lei şi a durat 4 minute. Mi-a dat un bileţel cu un număr de telefon la care să sun ca să-i cumpăr copilului şuruburile şi fişele de pe bileţel. Mă simţeam ca şi cum m-ar fi trimis să duc caii la potcovit. În Botoşani salariile sunt mici. De unde să scoţi atâţia bani? A început o cursă: în loc să mă gândesc la operaţia în sine şi ce o să presupună ea, eu m-am gândit de unde să strâng bani”, a povestit mama lui Şerban.

Mii de euro cheltuiţi în spital

Femeia i-a citit angajatei de la firma Argonmed ce scria pe bileţel şi a întrebat-o ce e. Angajata i-a spus că e vorba de aparatul Ilizarov şi că îi „face preţul” şi o sună a doua zi: aparatul pentru Şerban costa 4.500 de euro. Cu bani de la mama şi soţul ei, care erau plecaţi la muncă în străinătate, şi cu ajutor de la nişte firme din Botoşani, Claudia a reuşit să adune suma pentru fixator.

„Era foarte plin spitalul şi Burnei m-a întrebat dacă am banii. Am zis că da. Bine, atunci dăm pe unul afară care n-are bani. De faţă cu ceilalţi medici din secţie şi cu rezidenţii, m-a întrebat dacă vreau să-mi opereze copilul de două ori sau o singură dată. Neştiind ce presupune asta, am spus, poate ca orice mamă, care vrea să-şi ştie copilul cât mai repede sănătos, că o dată”, îşi aminteşte femeia.

Imediat după intervenţie, reprezentanta firmei a venit în salonul de terapie intensivă şi a cerut banii pe fixator. Bani cash, scoşi de la un bancomat de lângă spital. Potrivit legii, spitalul trebuie să furnizeze tot ce e necesar pentru o intervenţie de acest fel, iar după ce Claudia a aflat toate astea, s-a dus la Casa de Asigurări de Sănătate ca să-şi ceară banii înapoi. Doar că de acolo a fost trimisă înapoi la spital, să ceară banii de acolo.

La următoarea intervenţie, Burnei i-a scos lui Şerban aparatul de pe tibie, iar de atunci a început şi calvarul. După încă vreo câteva luni, Burnei i-a scos lui Şerban şi fixatorul de pe femur, moment în care a decis să nu îi pună piciorul în ghips. A doua zi după operaţie, partea de sus a piciorului operat se umflase foarte tare. L-au luat iar la sală, fără să-i spună mamei ce se întâmplase, iar într-un târziu aceasta a aflat de la gipsieră că femurul se fracturase din cauză că nu fusese pus în ghips.

La Botoşani, femeia a încercat să mai ia o părere de la unul dintre cei mai cunoscuţi medici ortopezi de la noi, însă când a aflat că băieţelul fusese operat de Burnei, medicul nici nu i-a mai primit la consultaţie.

Ulterior, mai mulţi medici din ţară i-au spus femeii că „alungirea a fost un eşec total. Din cauză că fixatorul a fost scos prea repede, oasele s-au strâns înapoi şi alungirea s-a anulat”.

Când Claudia l-a întrebat pe Burnei de ce, în urma operaţiei care trebuia să-i facă băiatului ei picioare egale, diferenţa dintre ele era la fel ca înainte, profesorul i-ar fi răspuns: „Da’ ce vrei, mamă? şi eu vreau pe Lună…”.

Deocamdată, băieţelul merge la şcoală în cârje şi va avea nevoie de o serie de operaţii de alungire, care să facă ce n-a reuşit fixatorul medicului Gheorghe Burnei.

Operaţii fără nici o explicaţie

Alexandra este un alt copil din Botoşani care, potrivit investigaţiei Casa Jurnalistului, a ajuns la doctorul Burnei când avea 2 ani, din cauza unei luxaţii de şold. La nici una dintre cele trei intervenţii pe care le-a avut, mama ei nu a ştiut ce anume îi fac fetiţei în sala de operaţii. Profesorul Burnei i-a spus doar că ar trebui să se simtă privilegiată, că „alţii aşteaptă şi doi ani până intră în operaţie”.

După prima intervenţie şi-a văzut copilul ieşind din sală cu ghips de la brâu în jos, după a doua, a citit singură în foaia de observaţii că medicii i-au scurtat piciorul fetiţei ei cu doi centimetri şi jumătate. A întrebat de ce, i s-a răspuns să nu-şi facă griji, că va „creşte înapoi”. După a treia, a aflat că i-au drenat puroiul dintr-o infecţie cu stafilococ care nu fusese trecută în scrisoarea medicală.

La controale, îl întreba pe profesor de ce e femurul ieşit în afară, de ce copilul merge greu, de ce are dureri. „E foarte bine, mămică”, spunea medicul şi o trimitea acasă, la Botoşani.

La finalul lui 2013, când a aflat că o fetiţă din spital a murit pe masa de operaţie, Anca, mama Alexandrei, a hotărât să-şi ia copilul şi să meargă şi la alţi doctori. A fost la Iaşi, la Bucureşti şi în Italia, la Bologna. Cinci medici diferiţi i-au repetat acelaşi lucru: „Mi-au spus că şoldul copilului e compromis. Nu trebuia să îi facă osteotomie de bazin, ci doar osteotomie de femur. Bine că mai are oase”.

În maximum doi ani, Anca trebuie să-şi ducă fetiţa la încă o operaţie, de data asta în Italia. Intervenţiile doctorului Burnei au lăsat-o pe Alexandra cu un picior mai scurt decât celălalt şi un mers şchiop, cu dureri de coloană, capul femurului distrus şi şoldul afectat. A fost nevoie de terapie susţinută ca să poată trece peste trauma din spital. „M-am dus la psihiatru, a evaluat-o, m-a trimis la psiholog, logoped, pedagog. şi-a dat drumul să vorbească încet-încet, şi de-abia la 4 ani şi 8 luni a renunţat la pampers”.

Medic acuzat de experimente pe copii

Deşi este acuzat de experimente făcute pe copii şi anchetat pentru luare de mită, medicul bucureştean are încă o aură şi o influenţă foarte mare asupra colegilor din întreaga ţară. Unii vorbesc însă, chiar dacă sub anonimat, şi admit faptul că acesta a profitat de faptul că unii pacienţi veneau din medii sărace şi cu acces redus la informaţie.

„Din păcate în majoritatea cazurilor de acest fel s-a marjat pe necunoaşterea legislaţiei de către familie sau a unor termeni medicali. Au avut încredere oarbă în acest medic şi din păcate rezultatele se văd şi acum. S-a creat o imagine în aşa fel încât trebuiau să fie fericiţi doar că le acordă atenţie, nu mai aveau timp să şi pună la îndoială ceea ce se întâmpla cu copilul lor”, a spus un chirurg din cadrul Spitalului Judeţean Botoşani.

- Tudor CHIRIAC

- Casa Jurnalistului (casajurnalistului.ro) - Mai multe informaţii puteţi citi aici