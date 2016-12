Destin de campion născut în sărăcie

« Alte stiri din categoria Actualitate

La doar 15 ani, Manuel Stoica, legitimat la secţia de lupte greco-romane a Clubului Sportiv (CS) Botoşani, este un fenomen al sportului românesc şi are toate atu-urile să devină unul dintre cei mai cunoscuţi sportivi ai lumii.

Puştiul descoperit de Marcel Grigore are o poveste aparte. Ruşinos, timid şi tăcut în viaţa de zi cu zi, copilul, care se trage dintr-o familie săracă de etnie romă, se transformă într-un adevărat campion atunci când ajunge pe saltea.

„Eu nu-s rom. Eu sunt ţigan. Nu mi-e ruşine. Mă mândresc că sunt ţigan. Nu am simţit niciodată că sunt marginalizat. Ba din contră. De mic am avut mulţi prieteni, cei mai mulţi români, aşa cum le spun eu. Jocul meu preferat era fotbalul cu românii”, spune Manuel.

În opt ani de lupte greco-romane a adunat „trei kilograme” de medalii, atât cântărind cele 50 de medalii câştigate de când a început să practice sportul.

„Uitaţi-vă bine la el. Aveţi în faţă unul dintre cei mai mari campioni ai României! E născut pentru lupte”. Declaraţia îi aparţine lui Marcel Grigore, cel care este mai mult decât un simplu antrenor. E cel care l-a luat sub aripa sa protectoare în urmă cu opt ani, atunci când l-a văzut pe holurile Şcolii Generale nr. 3, într-o pauză, mergând în mâini.

„Eram la şcoală şi mergeam în mâini. Pe holul şcolii, pe iarbă pe lângă şcoală, peste tot. Era cea mai mare plăcere a mea, cea mai mare distracţie. M-a văzut domnul profesor şi mi-a spus să vin la lupte, la sală. Prima zi în care m-am dus la sală mi-a schimbat destinul. De atunci, viaţa mea e legată de sală, de lupte. De atunci lupt să fiu cel mai bun”, spune Manuel Stoica.

Băiatul este spaima adversarilor

Totul a început dintr-o distracţie, iar puştiul recunoaşte că în momentul în care a început să practice luptele greco-romane nici nu a îndrăznit să viseze că va veni ziua în care va obţine prima medalie sau va reprezenta România în competiţiile internaţionale. Însă de atunci, din clasa I, şi până acum, în clasa a IX-a, la Liceul cu Program Sportiv (LPS), nu a fost concurs la care Manuel să participe şi să nu se întoarcă acasă cu o medalie. De cele mai multe ori de aur. Simpla sa prezenţă la concurs îi determină pe ceilalţi sportivi şi antrenori să-şi refacă din mers calculele: „Anul acesta iar nu avem şansă la locul I. A venit Manuel!”.

„Nu ştiam că voi ajunge atât de bun. Am luat-o ca pe o distracţie. Toate medaliile sunt importante, însă cel mai bun rezultat al meu este fără medalie. E locul cinci pe care l-am obţinut la Campionatul European din Suedia. Am avut medalia în mână, însă am pierdut-o în ultimul minut. Am fost neatent şi lipsa de experienţă la concursuri de o asemenea anvergură şi-a spus cuvântul. Mă revanşez anul viitor. Nu rămân dator. Fiind copil, am mers cu dispensă la acest European de cadeţi. Am avut emoţii mari, însă am simţit cu adevărat că sunt sportiv, că sunt apreciat. Am reprezentat România”, spune vizibil marcat de emoţii Manuel.

Cu mândrie susţine că anul acesta s-a creştinat, cel care a făcut-o fiind nimeni altul decât Marcel Grigore, antrenorul care ţine la Manuel în egală măsură ca la cei doi fii ai săi.

„I-am promis că după Campionatul European, indiferent de rezultat, îl botez. Şi am făcut-o! L-am luat şi i-am spus să-şi aleagă ce vrea el că-i iau tot. Şi-a luat de îmbrăcat. Doar de îmbrăcat, nimic altceva. Ţin la el ca la copiii mei. De asta l-am luat sub aripa mea, de asta l-am şi botezat. I-am spus: Manuel, tu numai prin sport ai să devii cineva, ai să reuşeşti în viaţă şi ai să ajungi cunoscut. Tot ce-ţi cer este să mă asculţi, pentru că disciplina e pe primul loc. Îmi place că a înţeles că fără şcoală nu va face nimic şi de asta munceşte. Munceşte mult. Şi la sală şi la şcoală”, afirmă Marcel Grigore.

Medalii păstrate în casa antrenorului

În casa antrenorului are loc şi întâlnirea reporterilor „Monitorului de Botoşani” cu fenomenul luptelor greco-romane din România. Acasă la antrenor, acolo unde de multe ori mănâncă, se joacă cu copiii acestuia sau chiar se antrenează pe saltea, Manuel ţine tot ce are mai de preţ, tot ce a câştigat prin muncă. Toate medaliile, toate trofeele, diplomele, distincţiile câştigate în cei opt ani de lupte. „Acasă nu am unde să le ţin. Nu am loc unde să le pun şi nu vreau să le pierd. E munca mea. E tot ce am pe lumea asta. Acasă avem doar două camere unde de cele mai multe ori ne strângem şi 12-14. Fraţii, cumnatele, verişoarele, verişorii şi mama care are grijă de noi toţi”, spune cu lacrimi în ochi puştiul.

„Manuel e salvarea noastră”

Nu locuieşte departe de antrenor şi cu bucurie acceptă să mergem şi acasă la el pentru a-i face o surpriză mamei şi a-i arăta ce a reuşit să realizeze pe propriile forţe. În grabă pune cele 50 de medalii într-o pungă şi cu două trofee, „cele mai frumoase”, strânse bine la piept, parcurge cei aproximativ 300-400 de metri până la locuinţa sa din Popa Şapcă. Ne oprim în faţa unei case impunătoare. „Nu-i chiar atât de dramatic”, îmi spun în gând. „Nu, nu asta e casa mea. Noi stăm în spate. Trebuie să mergem prin gangul ăsta”, spune puştiul.

După ce parcurgem cei 15 metri dăm de o căsuţă cu două camere, iar în întâmpinare ne iese mama sa, Viorica. Vizibil emoţionată de vizita neaşteptată, izbucneşte în lacrimi. Ne invită în micuţa încăpere şi, în timp ce sărută cupele şi medaliile fiului său, ne arată de unde a pornit la drum fenomenul luptelor, specificând, însă, că acea cămăruţă Manuel o împarte cu fraţii, surorile şi chiar verişorii săi. Sunt doar patru pereţi, un pat mare, o canapea, un ţol, o sobă, iar într-un colţ un micuţ televizor. Pe pat sunt mai multe haine, iar puştiul spune că, deşi îi vine greu, se pregăteşte cât poate de bine pentru a arăta „impecabil” la şcoală.

„Manuel e salvarea noastră. Nu am aur, nu am nimic. Am doar copii minunaţi şi sunt mândră de ei. Pe Manuel l-am crescut singură. M-am despărţit de tatăl său când el era mic. Îi cresc aşa cum pot, numai eu ştiu cum o fac, dar o fac curat. Nu facem prostii. La masă se strâng şi câte 12-14 suflete. Se duce imediat oala de mâncare. Mie nu-mi trebuie să mănânc. Dacă îi văd pe ei că se satură, mă satur şi eu”, spune tanti Viorica.

Cu mândrie ne spune că, deşi financiar nu a dus-o niciodată bine, oricât de greu i-a fost a făcut totul pentru ca Manuel să aibă parte de o educaţie bună şi să meargă la şcoală.

„De mic i-a plăcut şcoala şi mă bucur că îi place şi acum să înveţe, deşi face şi sport. De mic a fost un copil liniştit, iar norocul lui a fost domnul antrenor, iar el şi-a văzut de treabă. A mers la şcoală, a învăţat...E ambiţios! L-am învăţat numai de bine şi el a înţeles, a stat departe de prostii. I-am şi spus că, dacă vreodată îl văd că fumează, că bea, că se droghează sau că face alte prostii îl trimit de acasă, nu-l mai primesc”, spune tanti Viorica strângându-şi la piept campionul.

Copilul visează la o medalie olimpică

Întâlnirea se termină firesc, cu cele mai bune gânduri, în pragul sărbătorii Crăciunului.

Curios, îl întreb pe campion ce-şi doreşte să primească de Crăciun şi care e cel mai de preţ cadou pe care l-a primit vreodată.

„Păi eu nu am primit nimic niciodată de Crăciun. Din când în când am mai primit dulciuri. Nu ştiu ce mi-aş dori acum, pentru că eu niciodată nu am cerut nimic”, încheie sportivul al cărui ţel este să-l depăşească pe idolul său Alin Alexuc, să devină cel mai bun din lume la categoria sa şi să obţină o medalie la Jocurile Olimpice.