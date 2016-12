Salarii majorate la Spitalul Judeţean

« Alte stiri din categoria Actualitate

Creşterea cu aproximativ 15% a salariilor personalului medical şi nemedical de la cea mai mare unitate sanitară din judeţ va însemna un efort financiar lunar de aprape 1,5 milioane lei. Majorarea se aplică de la 1 decembrie 2016, iar de aceasta vor beneficia aproape 2.000 de persoane.

Reprezentanţii unităţii sanitare au refuzat ieri să spună de unde vor veni banii pentru mărirea salarială, purtătorul de cuvânt al unităţii specificând că nu are dreptul de a comunica această informaţie presei.

Măririle salariale aduc însă şi o serie de anomalii, cei mai afectaţi părând a fi cei care vor fi şefi, asta pentru că vor avea salarii mai mari cu câteva zeci de lei decât cei cu mult mai puţine răspunderi. Astfel, un şef de birou are salariu de bază de 3.459 de lei, iar un inginer, economist, specialist sau consilier, care pot fi şefi birou, au salariu de bază de 3.520 lei, rezultând un salariu de bază mai mic cu 61 lei. Pe secţii, un medic primar care deţine funcţia de medic şef secţie va avea salariul de bază de 5.550 lei, faţă de 5.616 lei cât are un medic primar cu gradaţia 5, rezultând un salariu de bază mai mic cu 66 de lei. Lucrurile sunt mai interesante în Urgenţe, acolo unde dacă un medic primar ar fi şef de secţie ar avea salariul de bază de 5.550 de lei, faţă de 5.987 de lei cât are un medic primar cu gradaţia 5, rezultând un salariu de bază mai mic cu 437 de lei pentru cel care ar avea cu mult mai multe responsabilităţi. Ianuarie va fi prima lună în care personalul medical îşi va primi salariile mărite.