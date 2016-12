Şofer de BMW condamnat să nu mai conducă

« Alte stiri din categoria Actualitate

A vrut să taie calea unei motociclete, iar acum s-a ales cu o condamnare penală.

Asta a păţit un botoşănean, Alin Florentin C., care a fost trimis în judecată pentru vătămare corporală din culpă, după ce, în urma gestului inconştient, o tânără de pe motocicletă a fost rănită grav. Găsit vinovat de magistraţi, botoşăneanul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Astfel, timp de doi ani, el va trebui să respecte o serie de obligaţii, printre care şi dreptul de a conduce vreo maşină.

În urma accidentului provocat, şi firma de asigurări la care era asigurată maşina va trebui să plătească 150.000 de lei drept daune morale şi 1.682,62 lei daune materiale, la acestea adăugându-se şi cheltuielile de spitalizare.

Sentinţa nu este definitivă.

Întâmplarea de la care a pornit totul s-a petrecut pe 15 iunie 2014, când Larisa O., pe atunci în vârstă de 16 ani, a urcat pe motocicleta unei cunoştinţe, Elvis Raimond Ş. de 34 de ani, cu care a plecat la o plimbare pe drumul judeţean care face legătura între Vorona şi Botoşani.

În intersecţia cu drumul care duce spre Cristeşti, din faţă a apărut un BMW, care a virat la stânga, tăindu-le calea.

În urma coliziunii, motocicleta a ajuns la circa 45 de metri distanţă, iar cei doi ocupanţi au fost proiectaţi pe asfalt, Larisa O. suferind o dublă fractură.

Atunci, şoferul BMW-ului, Alin Florentin C., în vârstă de 40 de ani, a susţinut că a văzut luminile motocicletei, dar a crezut că este o bicicletă şi are timp să treacă.

Hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.