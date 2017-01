Eltrans înghite subvenţii tot mai mari

« Alte stiri din categoria Actualitate

Subvenţia pentru transportul local creşte de la an la an. Potrivit celor precizate de primarul Cătălin Flutur, subvenţia în acest an pentru Eltrans este de peste 3 milioane de lei, în condiţiile în care în anul 2012 era de 1,8 milioane de lei.

Edilul a arătat că majorarea subvenţiei este explicată şi prin majorarea salariului minim pe economie. „Anul acesta ar trebui să mai crească subvenţia, pentru că cea mai mare parte dintre salariaţii Eltrans sunt la salariul minim pe economie. Acesta va creşte cu 200 de lei, la 100 de persoane, ori 12 luni, ori dările la stat. Ei, dacă ar fi să trăiască din ceea ce culeg din bilete vândute, ar merge cu un tramvai”, a spus edilul.

Oficialul a arătat că şefii de la Eltrans trebuie să stabilească un plan pentru perioada în care va fi implementat proiectul de reabilitare a transportului public local, iar tramvaiele nu vor circula. „În momentul în care roata la tramvai s-a oprit, ei trebuie să găsească nişte soluţii tranzitorii pentru salariaţi, ceea ce poate să însemne şomaj tehnic, sau să încerce să preia o serie de activităţi cum am propus la un moment dat, cum ar fi serviciul de parcări şi aşa mai găsim să facem ceva cu oamenii de acolo. De asta există un Consiliu de Administraţie, un manager, AGA, pentru a găsi soluţii”, a concluzionat Cătălin Flutur.