Punguţa cu doi bani la Teatrul Vasilache

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” îşi deschide porţile duminică, 15 ianuarie, de la orele 11.00, respectiv 12.30, cu spectacolul „Punguţa cu doi bani” de Ion Creangă.

Mult îndrăgita poveste a moşului ce poftea la ouă şi încăpăţânarea cocoşului care reuşeşte să adune avere pentru stăpânul lui este una potrivită pentru copii.

„Şi eu am fost copil şi am fost încântat de poveştile lui Creangă. Dar cel mai mult mi-a plăcut «Punguţa cu doi bani». Poate pentru că este atât de limpede, cursivă, simplă în complexitatea ei, plină de un umor sănătos, neforţat, cu caractere conturate uşor, în câteva linii. De aceea, am încercat acum să vă aduc această poveste în faţa ochilor voştri. Nu vă rămâne decât să priviţi”, a spus Valentin Dobrescu, regizorul spectacolului.

Regia artistică a spectacolului este semnată de Valentin Dobrescu, scenografia de Mihai Pastramagiu şi muzica de Alin Macovei Moraru

Preţul unui bilet este de 7 lei şi poate fi procurat din incinta Teatrului.