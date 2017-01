Militar condamnat după un accident grav

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un accident mortal, în care a fost implicat în toamna lui 2014, i-a adus o condamnare de un an şi patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere unui militar botoşănean. Sentinţa definitivă a venit în urma unei decizii a Curţii Militare de Apel Bucureşti, după un proces care a durat mai mult de un an.

Potrivit hotărârii judecătoreşti, timp de doi ani, Mihai Gabriel C. va trebui să respecte o serie de obligaţii, dar şi să presteze 60 de zile de muncă la Direcţia de Drumuri şi Poduri ori la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani. Totodată, firma la care era asigurată maşina va trebui să plătească o serie de daune morale şi materiale care totalizează aproape 10.000 de euro şi 45.000 de lei, la care se adaugă şi cheltuielile de spitalizare a victimei.

Accidentul mortal a avut loc în octombrie 2014, în Cătămărăşti Deal, când sergentul major Mihai Gabriel C., subofiţer la o unitate militară din Iaşi, conducea un Opel Astra dinspre Botoşani spre Dorohoi. În apropierea bisericii din sat, militarul l-a observat prea târziu pe Constantin B., de 74 de ani, care se angajase în traversarea străzii. Izbit în plin de maşină, bărbatul a fost aruncat pe asfalt şi s-a ales cu mai multe fracturi.

Preluat de o ambulanţă, el a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe, după care a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi, dar, în ciuda eforturilor făcute de medici, bărbatul a murit câteva zile mai târziu.