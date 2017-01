Laureat de top la Premiul Eminescu

« Alte stiri din categoria Actualitate

Mircea Cărtărescu, poet, prozator, critic literar şi publicist, a primit aseară la Botoşani Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, pe anul 2016, o dată cu cununa de lauri şi premiul de 30.000 de lei brut din partea municipalităţii botoşănene. Gala de decernare a avut loc la Cinematograful „Unirea”, deoarece Teatrul „Mihai Eminescu” este de mai mulţi ani în reabilitare, iar lucrările au fost sistate temporar.

Gala a fost prezentată de actorul Floricel Aioniţoaei. Viceprimarul Marian Murariu i-a ţinut locul primarului Cătălin Flutur, care este în concediu.

„Primesc cu toată modestia acest premiu care, aşa după cum spunea domnul Ion Pop, ar fi fost meritat de oricare dintre cei şapte nominalizaţi…Nu ştiu dacă lui Eminescu i-ar fi plăcut să fie cu adevărat un poet naţional celebrat atât de tare. Poate că nu i-ar fi displăcut să se comemoreze moartea sa în fiecare an, să se sărbătorească ziua lui de naştere, dar nu ştiu dacă i-ar fi plăcut să aibă un crater pe Marte, nu ştiu dacă i-ar fi plăcut să se bată monedă în Uniunea Sovietică cu chipul său. Nu ştiu dacă i-ar fi plăcut să fie pe hârtia de 500 de lei. Nu ştiu dacă i-ar fi plăcut cele mai multe dintre discursurile de la grădiniţă până la Academie care se ţin în această zi despre el. Eminescu a fost după părerea mea în primul rând un poet şi asta trebuie să rămână. El nu poate fi omagiat decât prin faptul că-l citim mai departe şi nu-l citim ca pe Sfânta Evanghelie. Îl citim cu spirit critic. Eminescu nu a transformat în aur tot ce a atins. Nu toate poeziile lui sunt la acelaşi nivel, la nivelul excelenţei. Dar vârfurile lui sunt geniale. Vă spun acest lucru şi vă rog să mă credeţi pe cuvânt, pentru că, deşi nu mă numesc şi nu am fost numit niciodată un eminescolog, totuşi Eminescu a fost obsesia vieţii mele şi este în continuare obsesia vieţii mele şi eu cred că nu există un scriitor român care să fie atât de fascinat şi impregnat pe de altă parte de Eminescu cum am fost eu întotdeauna”, a spus Mircea Cărtărescu.

Premiul Naţional „Mihai Eminescu” Opus Primum, pentru debut literar, a fost acordat scriitorului Ciprian Popescu pentru volumul de poezii „Mile End”, apărut la Casa de Editură „Max Blecher”.

Sărbătoarea dedicată lui Mihai Eminescu a debutat ieri la Botoşani cu şedinţa festivă a Consiliului Municipal, în care s-a acordat titlul de cetăţean de onoare laureatului Premiul Naţional de Poezie, deşi la momentul respectiv nu se ştia cine este acesta. La aceasta au luat parte academicianul Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor şi al juriului Premiului „Eminescu”, prefectul Dan Nechifor şi Costică Macaleţi, preşedintele Consiliului Judeţean, zeci de oameni de cultură din ţară şi Republica Moldova, parlamentari şi şefi de instituţii. Şedinţa a fost condusă de Eugen Ţurcanu. De la eveniment a lipsit primarul Cătălin Flutur, oficialul fiind plecat în concediu.

După şedinţă, oamenii de cultură şi oficialii prezenţi au depus flori la statuia poetului, aflată lângă teatru. A urmat apoi un Te Deum la Biserica Uspenia.

Ca în fiecare an, membrii Filialei Botoşani a Asociaţiei Nevăzătorilor din România au marcat ziua poetului naţional cu un scurt moment artistic.

La Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” evenimentele au debutat cu un scurt serviciu religios la Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril. Ulterior au avut loc o serie de lansări editoriale şi un recital susţinut de Irina Sârbu şi Diana Neacşu, profesoare ale Colegiului de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi.

Mircea Cărtărescu s-a născut pe 1 iunie 1956, în Bucureşti. Acesta este considerat un teoretician important al postmodernismului românesc şi un autor contemporan de succes, fiind apreciat atât în ţară cât şi în străinătate. În 2011 şi 2012 acesta s-a numărat printre favoriţii la Premiul Nobel pentru literatură.