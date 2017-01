Planuri pentru a încasa taxele uriaşe pe gunoi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Săptămâna a debutat cu o nouă şedinţă pe tema deşeurilor.

Reprezentanţii Primăriei Botoşani şi cei ai Urban Serv s-au întâlnit ieri în sala de şedinţe a Consiliului Municipal. Provocarea acestui început de an este reprezentată de taxa de mediu, în valoare de 80 de lei pentru fiecare tonă de deşeuri dusă la depozit. Legiferată încă din anul 2005, aceasta a fost amânată an de an însă trebuie plătită din 2017.

Oficialii botoşăneni speră, însă, că la nivel central se va decide o nouă amânare a taxei care odată introdusă ar scumpi şi mai mult salubrizarea şi ar avea ca efect creşterea restanţelor.

Până să primească răspunsuri la demersurile făcute la Bucureşti, reprezentanţii primăriei şi ai Urban Serv au discutat ieri un plan de măsuri pentru revigorarea încasărilor din taxa de salubrizare. La 31 decembrie 2016, creanţa Primăriei Botoşani pe partea de taxă de salubrizare către Urban Serv era de 1,8 milioane lei.

Tot ieri s-a luat decizia ca până la finele acestei luni să fie stabilit un plan de măsuri care să impulsioneze colectarea selectivă a deşeurilor, dat fiind faptul că taxa de mediu de 80 de lei pe tonă se aplică la deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase, încredinţate de către terţi în vederea eliminării.

La nivelul municipiului Botoşani se estimează că taxa de mediu va aduce o majorare cu doi lei a taxei de salubrizare, ajungând la 13 lei de persoană/lunar (adică 156 de lei pe an de persoană, sau peste 600 de lei o familie de patru persoane). La această dată, botoşănenii de la bloc plătesc o taxă de salubrizare de 10,9 lei de persoană/lunar, iar proprietarii de la case achită 9,98 lei de persoană/lunar.

O decizie în acest sens urmează a fi luată în Consiliul Municipal.