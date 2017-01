Tâmplar angajat ca medic în spital

« Alte stiri din categoria Actualitate

Caz demn de Dosarele X la Spitalul Dorohoi. Timp de 13 luni, unitatea i-a plătit salariu de medic unui tâmplar şi i-a şi majorat veniturile pentru merite deosebite.

Totul, însă, doar pe hârtie, pentru că botoşăneanul angajat din greşeală nu a încasat vreun leu.

În vârstă de 48 de ani, Mihai Tureţchi a povestit că a plecat la muncă în Germania în 2013, iar anul trecut s-a trezit că Fiscul german i-a crescut impozitul cu 500 de euro.

Pentru că ştia că venitul său rămăsese acelaşi, bărbatul a cerut explicaţii de la autorităţi.

Aşa a aflat că în perioada ianuarie 2015-ianuarie 2016, a fost angajat al Spitalului Municipal Dorohoi şi a realizat venituri de peste 56.000 de lei, iar din ianuarie 2015 şi până în ianuarie 2016 salariul său a crescut de la 4.435 la 6.123 de lei.

Ba mai mult, acesta figura şi la Casa de Pensii cu venitul de medic şi cu toate contribuţiile plătite la zi. A încercat să vorbească şi cu cei de la spital, însă managerul unităţii, Emilian Vamvu l-ar fi dat afară din birou.

„Tâmplar am fost de când mă ştiu. Nu am avut niciodată nici o relaţie contractuală cu Spitalul Municipal Dorohoi. Am contactat un avocat şi mi s-a spus că sunt suspiciuni de comiterea unor infracţiuni grave, începând de la fals şi uz de fals”, a declarat Mihai Tureţchi. Bărbatul a povestit că apoi a făcut o plângere la poliţie şi, din luna aprilie 2016, când a făcut sesizarea şi i s-a comunicat că s-a deschis dosar penal, nu s-a mai întâmplat nimic şi nici nu a fost chemat la audieri.

Au urmat alte audienţe, în care i s-a recomandat să-şi caute dreptatea pe cale civilă.

De atunci, însă, s-a îmbolnăvit, acum urmând un tratament pentru hipertensiune şi a pierdut mii de euro.

Contactat, managerul unităţii medicale din Dorohoi, Emilian Vamvu a declarat că „această problemă a apărut în urmă cu un an de zile, când am fost vizitaţi de doi salariaţi ai Poliţiei Economice, care ne aduceau la cunoştinţă că un anume cetăţean Tureţchi ar figura ca angajat al nostru. Atunci s-au făcut verificările în documente şi s-a constatat că acest cetăţean nu a fost salariatul unităţii, fiind o greşeală în CNP al unui salariat. Pe loc s-au făcut declaraţiile şi eroarea a fost corectată”. Ciudat este, însă, că medicul a primit lunar banii fără probleme şi i s-au achitat şi contribuţiile la stat, deşi, teoretic, timp de 13 luni, acestea ar fi trebuit să se sisteze.

Totuşi, în mod paradoxal, în bazele de date ale instituţiilor figurează în continuare două salarii şi contribuţii plătite atât pentru medic, cât şi pentru Mihai Tureţchi.

Cazul a intrat şi în atenţia poliţiei.

