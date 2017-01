Orfană despăgubită după un accident

« Alte stiri din categoria Actualitate

Viaţa omului nu are preţ, dar o fetiţă de şase ani, rămasă orfană după un tragic accident rutier în care i-au murit ambii părinţi, a trebuit să lupte în instanţă, alături de bunici, unchi sau mătuşi, pentru a beneficia de daunele prevăzute de lege.

Bătălia, care a durat mai mult de un an şi jumătate, nu a fost una uşoară, magistraţii respingându-le iniţial toate pretenţiile, întrucât vinovat de producerea accidentului ar fi fost chiar tatăl fetei. Într-un final, Curtea de Apel Suceava le-a dat câştig de cauză, judecătorii suceveni considerând că fata, G.M.C., trebuie să primească daune morale de 25.000 de euro de la firma de asigurări la care era asigurată maşina părinţilor ei, plus o prestaţie lunară de 307,5 lei până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani. La rândul ei, Maria B, bunica maternă va primi 5.000 de euro, iar Elena C şi Constantin B, fraţii celor doi botoşăneni decedaţi, ar trebui să beneficieze de daune morale de câte 2.000 de euro, firma de asigurări fiind obligată şi la plata unor daune materiale de 15.000 de lei.

Tragedia de la care a pornit totul a avut loc în noaptea de 1 spre 2 octombrie 2012, pe drumul naţional care face legătura între Vatra Dornei şi Bistriţa, când soţii Mihai şi Mihaela C., de 25 şi respectiv 21 de ani, împreună cu fiica lor, pe atunci de numai doi ani, G.M.C., se îndreptau spre Bistriţa, cu un Opel. În dreptul localităţii Josenii Bârgăului, într-o curbă la dreapta, din cauza vitezei neadaptate, botoşăneanul care se afla la volan a pierdut controlul maşinii, iar Opelul s-a izbit frontal şi a intrat mai apoi sub roţile unui camion care venea din faţă.

În urma impactului deosebit de violent ambii soţi şi-au pierdut viaţa, dar şi pruncul nenăscut, femeia fiind însărcinată în luna a şaptea.

