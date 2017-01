Maşină inaugurată cu accident mortal

« Alte stiri din categoria Actualitate

O bătrână în vârstă de 75 de ani şi-a pierdut viaţa, iar o adolescentă a ajuns la spital, ieri după-amiază, după ce au fost lovite de un autoturism scăpat de sub control.

Totul s-a petrecut pe drumul comunal din localitatea Costeşti, comuna Răchiţi.

Potrivit martorilor, femeia în vârstă tocmai se întorcea de la medicul de familie împreună cu o cunoştinţă şi, pentru că pe marginea drumului era gheaţă, au ales să meargă pe şosea, una în spatele celeilalte. Într-o zonă unde este o curbă uşoară la stânga, bătrâna, rămasă în urmă, a fost izbită violent de un autoturism Volkswagen Passat, condus de un tânăr de 20 de ani.

După ce a aruncat-o în şanţ pe bătrână, şoferul a luat-o pe capotă pe adolescenta în vârstă de 15 ani, aruncând-o şi pe ea în şanţ. Maşina s-a oprit în cele din urmă într-un gard.

„A zis că merge tot pe uscat, dar ea mergea mai greu ca mine şi eu am mers puţin mai repede, să cumpăr ceva de la magazin. Am auzit o bubuitură şi atunci am văzut-o aruncată în şanţ”, a povestit femeia care o însoţea pe bătrână.

Dacă fata a reuşit să se ridice, Elena M., în schimb, nu a avut nicio şansă de supravieţuire. Sătenii, martori la accident, au sunat la 112, cerând ajutor. Echipajul SMURD de TIM a ajuns în scurt timp la locului accidentului, iar membrii acestuia au început manevrele de resuscitare chiar în şanţ. Din păcate, însă, nu au putut-o salva pe Elena M.

La faţa locului a ajuns şi soţul victimei, care s-a prăbuşit în genunchi când a văzut-o zăcând fără suflare.

Adolescenta lovită de maşină a fost transportată la Secţia de pediatrie pentru investigaţii amănunţite. Ea este în afara pericolului.

Anchetatorii continuă cercetările, însă câţiva martori au povestit că şoferul, care-şi cumpărase maşina în urmă cu câteva zile, cu banii câştigaţi muncind în străinătate, le-a lovit pe cele două femei după ce a depăşit o maşină şi, probabil, a derapat.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.