Condamnat pentru mită la subvenţii

A vrut să respecte „tradiţia”, dar s-a ales cu o condamnare penală. Asta a păţit un fermier din Suharău, care a încercat să mituiască, în toamna lui 2015, doi inspectori de la APIA.

Denunţat şi trimis în judecată pentru dare de mită, Iulian Ovidiu Zvîncă de 37 de ani a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Astfel, bărbatul va fi supus unui termen de supraveghere de doi ani, timp în care va trebui să respecte o serie de obligaţii, fiind obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Suharău. În plus, şi cei 500 de lei care au făcut obiectul mitei au fost confiscaţi.

Întâmplarea care l-a adus în această postură a avut loc în octombrie 2015, când bărbatul a aflat că urmează să fie verificat de inspectorii APIA, care doreau să vadă suprafeţele cultivate pentru care primise subvenţie. Fiind la prima experienţă de acest gen, bărbatul s-a interesat şi a aflat că „tradiţia” spune că ar trebui să-i recompenseze cu ceva. Deşi totul era în regulă, fermierul a luat 500 de lei şi i-a pus în buzunarul scaunului de la maşina APIA.

Doar că atunci când s-au trezit cu banii, inspectorii au denunţat imediat şpaga, cazul ajungând în atenţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

Trimis în boxa acuzaţilor, bărbatul a recunoscut totul, dar a fost găsit vinovat şi condamnat de Tribunalul Botoşani. Considerând sentinţa injustă, Iulian Ovidiu Zvîncă a contestat hotărârea la Curtea de Apel Suceava, însă acţiunea lui a fost respinsă ca nefondată. Prin urmare, condamnarea a rămas definitivă.