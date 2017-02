Şofer începător ucis de viteză

« Alte stiri din categoria Actualitate

Lipsa de experienţă la volan şi viteza au dus la un accident în urma căruia a murit un tânăr în vârstă de 25 de ani.

Tragedia a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce Ionuţ Gabriel H., din Sarafineşti, mergea în viteză cu maşina personală, un Volkswagen Passat, spre Corni.

Într-o curbă la stânga, de pe drumul dintre cele două localităţi, şoferul a pierdut, însă, controlul volanului, maşina intrând într-un parapet metalic de pe partea dreaptă a drumului, pe care l-a îndoit pe o distanţă de câteva zeci de metri.

Bucata de parapet îndoită a înconjurat practic autoturismul, străpungând caroseria şi intrând în autoturism prin partea şoferului. În urma impactului extrem de violent tânărul, care se afla singur în maşină, a fost aruncat pe bancheta din spate.

„Am trecut prin zonă cu câteva minute înainte de a se produce accidentul, iar când m-am întors am găsit maşina în parapet. M-am apropiat şi am bătut în geam, dar am observat că şoferul nu dă niciun semn şi am sunat la 112”, a spus şoferul maşinii care a ajuns după accident.

La locul accidentului au ajuns echipajul de descarcerare şi o autospecială din cadrul ISU, dar şi echipajul SMURD de TIM.

„La faţa locului am găsit o persoană încarcerată, decedată. Intervenţia a fost dificilă, pentru că tot parapetul pe o distanţă de 100 de metri l-a adunat în jurul maşinii şi a fost greu de descarcerat. Am decopertat cupola maşinii să ajungem cât mai repede la victimă, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic”,”, a declarat Cătălin Gulţanu, plutonier adjutant în cadrul ISU.

Tânărul avea permis de conducere de câteva luni.

La necropsie se va stabili şi dacă acesta consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

