Abuzuri la asociaţie terminate cu achitări

Fostul preşedinte al Asociaţiei de proprietari nr. 45 din Botoşani, Dorel Ursache, trimis în judecată de procurori pentru abuz în serviciu, a scăpat de dosarul penal. Astfel, după un proces care a durat aproape un an şi jumătate, magistraţii Curţii de Apel Suceava au dispus achitarea acestuia pe motiv că „fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”, în condiţiile în care Judecătoria Botoşani îl condamnase la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

În schimb, fosta contabilă, Viorica Puşcaşu, a rămas condamnată la şase luni de închisoare cu suspendare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Cei doi au fost trimişi în judecată după ce Adunarea Generală a Proprietarilor i-a destituit şi a solicitat o verificare contabilă pe ultimii cinci ani. Ulterior, în martie 2013, asociaţia a cerut un control economico-financiar, inspectorii stabilind că mai multe cheltuieli nu au documente justificative, iar mai multe bunuri achiziţionate nu se regăseau în inventar. Cazul a intrat mai apoi în atenţia poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, descoperindu-se că, deşi Viorica Puşcaşu juca rolul de contabil, indemnizaţia era plătită pe numele fiului ei, şi asta pentru că femeia era pensionată anticipat şi ar fi trebuit să renunţe la pensie dacă obţinea alte venituri.

Audiaţi, cei doi au susţinut că plăţile s-au făcut „pentru buna funcţionare a asociaţiei şi în interesul membrilor” şi că „banii nu au fost folosiţi în interes personal”.