Braconieri prinşi lângă căprioare de mii de euro

Doi botoşăneni, A.B şi L.B, au fost prinşi de vânătorii Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) după ce au împuşcat ilegal doi căpriori. În timpul unei acţiuni de combatere a braconajului organizate împreună cu reprezentanţii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase (SAESP) şi ai Serviciului Criminalistic, reprezentanţii AJVPS au găsit abandonate, pe fondul 12 de vânătoare Băluşeni, în vecinătatea pădurii Rediu, leşurile a două animale. Au decis să aştepte să vadă dacă vine cineva să le ia. „Noi am văzut cadavrele şi era clar că trebuia să vină cineva să le ridice şi să le transporte. Când s-au apropiat, am aprins lanternele şi am fugit după ei să îi prindem”, au declarat reprezentanţii AJVPS. Aceştia au reuşit să-l ajungă din urmă pe unul dintre bărbaţi, A.B., care spus că nu a împuşcat el căprioarele, deşi nu-l întrebase nimeni nimic. Aceeaşi declaraţie a dat-o şi în faţa poliţiei, spunând că, atunci când a fost prins de vânători, se plimba cu fratele său. Poliţiştii l-au contactat telefonic şi pe fratele lui A.B., dar acesta a zis că nu are semnal la telefon şi că nu înţelege ce i se spune.

Reprezentanţii AJVPS au constatat că L.B. deţine permis de vânătoare şi cred că, după ce a împuşcat animalele, l-a chemat pe fratele său să ducă armele acasă, după care s-au întors să ridice leşurile animalelor. Aceştia susţin că prejudiciul cauzat este de aproximativ 5.000 de euro. „Cei doi nu aveau dreptul să vâneze căprioare, pentru că în primul rând era închis sezonul şi, chiar dacă era în sezon, tot nu aveau dreptul să împuşte, fiindcă aceştia nu aveau autorizaţie pentru fondul respectiv”, a declarat Cosmin Humelnicu, directorul AJVPS.