InstituÅ£ie transformatÄƒ Ã®n fabricÄƒ de ilegalitÄƒÅ£i

Audierile din procesul fostului preşedinte CJ, Florin Ţurcanu, trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, continuă să scoată la iveală lucruri nebănuite.

Chemat ieri la bară pentru a fi audiat ca martor, directorul tehnic al societăţii Cornell’s Floor, Gheorghiţă Ureche, a declarat că imobilul din Aleea Pajiştei, construit de firma lui Marcel Bîrsan pentru Florin Ţurcanu, în schimbul câştigării unor licitaţii, ar fi fost ridicat fără vreun proiect şi fără autorizaţie, o parte dintre documente fiind obţinute abia când locuinţa era „la roşu”. În plus, acesta a recunoscut că a „aranjat” o licitaţie organizată de Primăria Avrămeni, unde ar fi depus alte trei oferte pentru ca lucrarea să fie adjudecată de Marcel Bîrsan. Cu toate acestea, banii promişi nu au mai ajuns, nici măcar pentru licitaţiile de la Avrămeni şi Dângeni. Astfel, în cazul lucrărilor de la Avrămeni s-a ajuns la o compensare, iar cu Primăria Dângeni a fost nevoie de o acţiune deschisă în instanţă. Cu toate acestea, fostul asociat al lui Bîrsan a aflat de înţelegerea privind casa din Aleea Pajiştei abia după vreo doi ani de la demararea lucrărilor. „Prin 2015, dacă îmi aduc bine aminte, am aflat de la Bîrsan că el a construit acea casă pentru că s-ar fi înţeles cu Ţurcanu ca, în schimbul acestei construcţii, el să primească contracte cu CJ. În realitate nu s-a întâmplat aşa, societatea neavând cu Consiliul Judeţean până în 2016 niciun contract, deşi noi am participat la licitaţii”, a declarat Gheorghiţă Ureche.

Antoanela Elena Pătraşcu, directorul Direcţiei de Investiţii Publice şi Achiziţii din CJ, nu a reuşit să-i lămurească prea mult pe cei din instanţă cu privire la alte lucrări promise iniţial lui Bîrsan, respectiv reabilitarea Complexului Monahal Coşula, modernizarea drumului Pădureni-Coşula-Buda şi modernizarea drumului Botoşani-Curteşti-Cristeşti, dar atribuite în final lui Victor Construct şi respectiv Tehnic Asist. Audiată de magistraţi, aceasta a susţinut că nimeni nu a intervenit pe lângă ea în legătură cu cele trei obiective.

În schimb, fostul consilier de la cabinetul preşedintelui CJ, Lucian Iulian Diac-Milatinovici, a recunoscut că el a făcut toate demersurile pentru obţinerea Planului Urbanistic Zonal şi a certificatului de urbanism, la sugestia lui Florin Ţurcanu, care l-ar fi rugat să-i ajute socrul. Mai mult, acesta a recunoscut că el a redactat contractul dintre Aristomel Anuşcă şi societatea paravan Paltinul SRL, după un model descărcat de pe internet.