Şantaj de milioane de lei cu gunoiul

În judeţul Botoşani, dar şi la nivel naţional, se prefigurează o criză majoră a deşeurilor, pe fondul introducerii de la 1 ianuarie 2017 a taxei de mediu, în cuantum de 80 de lei pe tona de deşeuri dusă spre depozitare. Introdusă heirupist după ani de amânări, aceasta a iscat foarte multe nemulţumiri, dar şi confuzie la nivelul autorităţilor locale şi al operatorilor de salubrizare. Singurul lucru cert este deocamdată că locuitorii vor trebui să plătească mai mult pentru salubrizare.

Asta deşi actul normativ care reglementează taxa de mediu, bazată pe o Directivă Europeană din 2004, prevede că aceasta trebuie plătită „de proprietarii sau, după caz, de administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale”.

La Botoşani, directorul operatorului de salubrizare susţine că nu are cum să achite această taxă. „Terţii suntem noi, operatorii. Dar noi de unde să plătim banii ăştia? Că doar nu-s deşeurile noastre”, a spus Simion Drelciuc, directorul Urban Serv. Nici administratorul depozitului de deşeuri nu este dispus la costuri în plus, susţinând că are un contract încheiat pe o anumită sumă.

În aceste condiţii, botoşănenii care locuiesc la case, dar şi instituţiile şi agenţii economici, care au contract direct cu operatorul, au primit pe ianuarie o factură mai mare decât lunile trecute, această incluzând, pe lângă tariful pentru salubrizare, de 8,39 lei de persoană/lunar fără TVA şi 2,68 lei de persoană/lunar fără TVA, reprezentând influenţa taxei de mediu. Pentru botoşănenii de la bloc ar trebui să plătească primăria, care a primit pe ianuarie o factură de 448.000 de lei, din care 108.600 lei urmare a introducerii taxei de mediu.

Conducerea primăriei este decisă să nu plătească factura până nu este clarificată modalitatea de plată a taxei pentru fondul de mediu. „Pe 21-22 februarie va fi o întrunire la Bucureşti şi se va clarifica situaţia. Ministerul Mediului analizează această situaţie şi vor lua o decizie. Părerile sunt împărţite, noi însă aşteptăm să vedem ce hotărăşte guvernul”, a afirmat Cătălin Flutur, primarul municipiului. Urmare a poziţiei municipalităţii, Urban Serv l-a înştiinţat pe administratorul depozitului de la Stăuceni că nu va putea plăti taxa pe ianuarie, deoarece nu a încasat bani de la primărie primăria. Simion Drelciuc nu a exclus posibilitatea ca în câteva zile să nu mai fie primite la Stăuceni deşeurile de la Botoşani.

Mulţi dintre botoşănenii care locuiesc la case şi unii dintre agenţii economici au solicitat conducerii societăţii Urban Serv rezilierea contractelor, pe motiv că nu au de ce să plătească taxă de mediu, de vreme ce ei colectează selectiv deşeurile.

Directorul operatorului de salubrizare susţine, însă, că rezilierea contractelor este ilegală.