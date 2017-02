Acuzat că a furat maşina cumpărată în rate

« Alte stiri din categoria Actualitate

Botoşăneanul care a rămas fără BMW-ul cumpărat din Norvegia susţine că este o victimă a unei înşelătorii sau a unei sesizări nereale. Imediat ce maşina i-a fost indisponibilizată de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, Ştefan L. a făcut mai multe demersuri pentru a vedea cum s-a ajuns la situaţia ca BMW-ul său să figureze în baza de date a Interpol, în condiţiile în care toate operaţiunile derulate de el au fost legale. „Maşina a fost cumpărată pe 21 iunie 2016, de la un showroom din Norvegia, prin intermediul unui credit bancar. E drept, nu am mai achitat ratele din noiembrie 2016, dar ciudat este că în baza de date a Interpol maşina figurează ca fiind furată din 21 iunie 2016, adică fix din ziua în care am cumpărat-o. În plus, de atunci şi până anul acesta eu am mai mers cu maşina în Norvegia de trei ori, ori dacă ar fi fost ceva în neregulă trebuia să mă fi atenţionat cineva. Ba mai mult, toamna trecută, când am înmatriculat BMW-ul, am mers la RAR pentru autentificare, ori s-au făcut şi atunci verificări în baza internaţională de date şi totul a fost în regulă”, a explicat Ştefan L. Prin urmare, bărbatul consideră că totul i se trage de la o posibilă înşelătorie pusă la care de arabii care deţin showroom-ul de unde a cumpărat autoturismul şi care este posibil să fi dat maşina ca fiind furată după perfectarea vânzării, pentru a face rost de alţi bani.

Botoşăneanul s-a declarat surprins şi de rapiditatea cu care a acţionat Poliţia de Frontieră. „Deşi am fost cumpărător de bună credinţă, acum sunt pus în postura să demonstrez că maşina nu a fost furată. Mi-am angajat avocat, iar cei care au greşit să răspundă în faţa legii”, a adăugat Ştefan L.

De partea cealaltă, poliţiştii de frontieră spun că informaţiile privind presupusul furt al maşinii au fost introduse în baza de date internaţională de către autorităţile norvegiene şi nu se cunosc motivele, datele urmând să fie comunicate în maxim două săptămâni.