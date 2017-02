Trimis la puşcărie după o crimă cu toporul

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un bărbat din satul Bâznoasa (Lunca), trimis în judecată sub acuzaţia de omor, după ce l-a ucis cu toporul pe prietenul de pahar, a fost condamnat de magistraţii Tribunalului Botoşani la 11 ani de închisoare. Aflat în arest preventiv, Valerică Herus de 50 de ani a invocat în instanţă scuza provocării. Astfel, potrivit mărturiei sale, reacţia lui ar fi fost în legitimă apărare. Asta pentru că victima l-ar fi atacat cu un cuţit, pe care l-a scos de sub haine. În plus, a susţinut Valerică Herus, el ar fi înşfăcat toporul de după uşă, după ce victima l-ar fi fugărit cu cuţitul în mână. Cu toate acestea, magistraţii nu l-au absolvit de vină şi l-au condamnat la 11 ani de închisoare. Ba mai mult, instanţa l-a obligat să plătească rudelor victimei suma de 2.500 de lei cu titlu de despăgubiri civile.

Crima a avut loc la sfârşitul lui martie 2016, pe fondul consumului de alcool. Astfel, în urma unui conflict izbucnit din senin, Valeriu Herus l-a lovit cu toporul în cap pe amicul de pahar, Ionel M., care a decedat în scurt timp. Crima s-a petrecut în holul casei lui Valeriu Herus, martori indirecţi la omor fiind cei şapte copii minori ai acestuia, care se aflau într-o cameră alăturată. Realizând ce a făcut, bărbatul l-a rugat pe un frate să sune la 112, dar echipajul de la ambulanţă, care a intervenit pentru a acorda primul ajutor, a constatat decesul victimei. Ridicat de procurori, Valeriu Herus a fost arestat preventiv, el aflându-se de atunci după gratii.