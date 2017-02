Proces pentru minciuni spuse la judecată

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un bărbat din comuna Cordăreni a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi, după ce a încercat să răstoarne în instanţă, cu o minciună, o întreagă anchetă a procurorilor şi poliţiştilor cu privire la un accident comis de un amic de-al său cu un moped împrumutat chiar de la dânsul. Acuzat de mărturie mincinoasă, Constantin L. riscă să se aleagă acum cu o pedeapsă penală.

Totul s-a întâmplat în vara lui 2015, când bărbatul i-a împrumutat un moped neînmatriculat unui amic de-al său, T.R., care nu avea nici permis de conducere. Plecat la drum, acesta din urmă a pierdut mopedul de sub control şi s-a răsturnat. Rănit, mopedistul de ocazie a fost dus la spital, unde a povestit ce i s-a întâmplat, după care poliţiştii i-au făcut un dosar, aventurierul fiind trimis în judecată pentru conducere fără permis şi conducerea unui vehicul neînmatriculat. În instanţă, însă, T.R. nu a mai recunoscut nimic şi a susţinut că nu ştie nimic de moped, nu a condus şi că la spital ar fi ajuns după ce l-a bătut cineva. La rândul său, citat ca martor în instanţă, Constantin L. nu a mai recunoscut că ar fi împrumutat mopedul, vehiculul pe două roţi fiind avariat, conform spuselor lui, după ce i-ar fi căzut în curtea locuinţei. Cu toate acestea, mopedistul a fost condamnat la un an şi patru luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe baza celorlalte probe din anchetă, iar Constantin L. a fost inculpat pentru mărturie mincinoasă.