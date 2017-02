Patron italian bătut cu parul de un client

« Alte stiri din categoria Actualitate

Doi bărbaţi au ajuns, sâmbătă seara, la Unitatea de Primiri Urgenţe după ce s-au bătut cu parii într-un bar din Flămânzi. Unul dintre cei implicaţi în scandal este chiar patronul localului, un cetăţean italian, în vârstă de 45 de ani. Se pare că între acesta şi un client, în vârstă de 44 de ani, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a izbucnit un conflict, cei doi agresându-se reciproc.

Clientul, care era însoţit de fratele său, a plecat la un moment dat, dar a sunat la 112, un echipaj SMURD transportându-l la spital, bărbatul fiind diagnosticat cu un traumatism cranio-facial şi un traumatism toracic. La Unitatea de Primire Urgenţe a ajuns cu o maşină şi cetăţeanul italian, acesta fiind diagnosticat, de asemenea, cu traumatism toracic şi traumatism cranico-facial. Bărbatul spune că cel care a generat scandalul a fost clientul şi că nu ar fi fost pentru prima dată. „A început să strice nişte lucruri din bar şi eu am încercat să îl opresc, dar nu a mers. E şi mai mare decât mine. De obicei face scandal, dar dacă nu moare nimeni, nu se întâmplă nimic. Am încercat să mă apăr, după care am ieşit şi am chemat poliţia”, a povestit patronul barului.

Poliţiştii, care au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe, urmează a stabili împrejurările incidentului şi cine se face vinovat de producerea acestuia.