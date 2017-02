Viaţă sfârşită după un zbor cu maşina

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Flămânzi şi-a pierdut ieri viaţa, după ce a zburat cu maşina, de pe drumul european Botoşani-Iaşi, înainte de intrarea în Copălău, ajungând într-o râpă.

M.P.G. mergea cu un Volkswagen Passat dinspre Botoşani spre Iaşi. La ieşirea din pădurea de la Buda, înainte de Copălău, a pierdut controlul volanului. Rămasă fără direcţie, maşina a lovit parapetul metalic de pe marginea din dreapta a drumului, a zburat peste un şanţ adânc de doi metri, fără să îl atingă, a traversat un drum secundar care se conectează la cel european, după care a intrat pe câmp, unde a parcurs aproape 100 de metri, a zburat de pe un mal pe altul al pârâului Miletin, iar la aterizare a izbit pământul. Catapultat în aer, autoturismul s-a rostogolit de mai multe ori pe o distanţă de alte câteva zeci de metri. În urma teribilului accident, motorul a ajuns la aproape 10 metri de maşină, iar bucăţi din caroserie se puteau găsi pe o rază de aproape 100 de metri.

Maşina distrusă a fost văzută de un şofer care trecea prin zonă şi care a sunat la 112. „Am văzut farurile pe sus cum se învârteau şi am văzut fum. Am coborât, am sunat repede la 112. Ne-am apropiat de maşină şi am văzut foarte mult sânge. Bănuiesc că avea viteză foarte mare dacă a zburat atâţia metri”, a povestit Constantin H., unul dintre martorii cumplitului accident.

La faţa locului au ajuns descarcerarea şi echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă. Scos din maşina distrusă, tânărul şofer nu a putut fi ajutat cu nimic. „Am acţionat pentru descarcerarea victimei şi înlăturarea pericolului de izbucnire a unui incendiu”, a declarat Andrei Ciobanu, ofiţer în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.

Potrivit pompierilor şi cadrelor medicale, impactul a fost atât de violent, încât o parte din corpul victimei a fost prinsă sub bord, iar cealaltă pe scaunul din dreapta cu tot cu volanul rupt.

Poliţiştii au efectuat cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii cumplitului accident, iar primele indicii arată că totul s-a întâmplat din cauza vitezei exagerate. „Conducătorul auto nu adaptează viteza la un sector de drum cu limitare maximă de viteză de 40 km/h şi indicator de avertizare drum cu denivelări, împrejurare în care pierde controlul volanului, părăseşte partea carosabilă şi intră în impact cu malul unui pârău. Efectuăm cercetări în continuare”, a declarat Andi Barbacaru, ofiţer în cadrul Poliţiei Rutiere. Potrivit acestuia, colegii săi luau în calcul şi varianta exploziei unei pneu, martorii spunând că înainte de accident au auzit o bubuitură puternică.