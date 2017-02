Bărbat atacat cu un ceaun încins

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un bărbat în vârstă de 41 de ani a ajuns ieri dimineaţă la Urgenţe cu arsuri, din cauza unui gest necugetat făcut de un vecin. Aurel C. din comuna Şendriceni le-a spus cadrelor medicale că, sâmbătă după-amiază, s-a dus la un vecin de-al său, N.T., ca să-l ajute în gospodărie, dar la un moment dat s-a trezit cu un ceaun fierbinte în cap. „M-a chemat să-l ajut la treburi, la animale, că are trei cai. Am intrat în casă şi în momentul acela a luat un ceaun de pe plită şi mi l-a pus pe cap şi pe faţă. Nu avea apă în el, era gol, dar era fierbinte tare. Nu ştiu de ce. El era beat. A avut toane”, a spus victima aflată într-o stare avansată de ebrietate. Aceasta a adăugat că apoi vecinul a lovit-o cu pumnii şi picioarele.

După ce l-au îngrijit pe bărbatul diagnosticat cu arsuri, dar şi cu un traumatism cranian şi cu unul facial, medicii dorohoieni au anunţat Poliţia.

Aceştia vor trebui să afle şi de unde au apărut arsurile de pe corpul victimei şi dacă nu cumva a existat o altă altercaţie ulterioară între cei doi bărbaţi.