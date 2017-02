Botoşănean dator austriecilor după o ţeapă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Ţeapă de zile mari încasată de o firmă din Austria de la un botoşănean. Aflând că austriceii deţin mai multe utilaje în România, Florin Stelian O. a preluat un tractor John Deere 8200, un plug Kverneland LD 100 şi un disc Gobel cu titlu de împrumut de folosinţă. Doar că numai după o lună botoşăneanul le-ar fi vândut unui bărbat din judeţul Vrancea. Acuzat de abuz de încredere, Florin Stelian O. a fost trimis în judecată şi condamnat luni de magistraţii Judecătoriei Botoşani la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. În plus, bărbatul a fost obligat la plata unor daune către firma austriacă în valoare de 47.000 de euro, la care se adaugă dobânda legală de la 31 august 2011 până la plata efectivă a debitului. Şi nu e doar atât. Pentru a scăpa de puşcărie, bărbatul va trebui să respecte mai multe obligaţii stabilite de instanţă. Astfel, Florin Stelian O. va trebui să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Botoşani sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, dar şi să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani sau în cadrul Primăriei Botoşani, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

Întreaga afacere s-a derulat în vara lui 2011, când botoşăneanul, care pe atunci locuia în Iaşi, a semnat contractul cu firma austriacă, preluând utilajele pentru a se folosi de ele. Doar că în august 2011, la circa o lună, botoşăneanul le-ar fi vândut unui vrâncean, la rubrica vânzătorului figurând societatea Altmann Gmbh, deşi aceasta nu-şi dăduse consimţământul pentru vânzare şi nici pentru încheierea contractului. Când au văzut că nu mai reuşesc să recupereze utilajele, reprezentanţii firmei austrice au făcut o plângere penală.

Culmea este că în timpul anchetei, deşi poliţiştii au ajuns până la contractul de vânzare întocmit la un birou notarial din Botoşani, Florin Stelian O. a refuzat să restituie preţul încasat şi să predea plugul Kverneland LD 100, care a fost găsit pe 17 ianuarie 2012 şi restituit austriecilor. Cum împuternicit al firmei austrice era Aron Tibor M., un bărbat din municipiul Târgu Secuiesc, plângerea penală a fost depusă în judeţul Covasna.