Solişti de valoare prezenţi în cadrul spectacolului caritabil "Botoşaniul iubeşte excelenţa!"

Soprana Oana-Maria TRÎMBIȚAȘ, solista a Operei Nationale Romane din Cluj, va fi alaturi de Ad Libitum Voices, unul dintre cele mai apreciate grupuri vocale din România, in cadrul spectacolului caritabil organizat de Rotary Club Botosani – sambata, 25 februarie, la Casa de Cultura a Sindicatelor, incepand cu ora 18:30.

Interpretarile, in stilul pop-opera, ale celor mai frumoase piese muzicale si cantece pop cunoscute, in maniera operei sau operetei, indiscutabil că pentru toate gusturile, vor pune în valoare vocile artiștilor, cizelate la Academia de Muzică și Opera Nationala Romana din Cluj. Grupul Ad Libitum Voices, alcătuit din tenorii Sergiu COLTAN și Tiberius SIMU, baritonul Alexandru IUHAS, basul Cristian IGNUȚA, o are in componenta pe concitadina noastra, pianista Bianca Murariu, care, pregatindu-si doctoratul in muzica, ne va demostra ca si ea iubește excelența.

Scopul spectacolului caritabil este de sustinere si dezvoltare a programul bursier initiat de Rotary Club Botosani sub numele “Bursele scolare prof. dr. Constantin Manolache”, aflat deja in cel de-al 3-lea an de derulare, prin care sunt sprijiniti elevi de liceu cu performante deosebite dar cu posibilitati materiale reduse. Prin confirmarea prezentei in numar mare la acest eveniment, botosanenii demostreaza ca nu sunt indiferenti la eforturile de realizare a performantei, dandu-ne speranta si increderea ca spectacolul caritabil va fi unul de succes din toate punctele de vedere!

Va asteptam in 25 februarie, incepand cu ora 18:30, sa ne fiti alaturi timp de două ore, cu muzica de calitate si bucuria de a fi partasi la viitorul mai bun al copiilor nostri!

Manuela Iuliana Calugarita

Presedinte Rotary Club Botosani 2016-2017

Clubul Rotary - Botoșani, organizatie non-guvernamentala si non-profit, grup de voluntari din comunitatea locală, lideri și conducători din diverse firme private sau publice, profesioniști de elita in domeniul lor de activitate, are ca principiu / obiectiv sustinerea performantei si a excelentei, prin implicarea in proiecte sociale, culturale, sportive si educationale, sub sloganul “A servi mai presus de sine insusi”.

