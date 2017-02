Şefii Spitalului Judeţean fac publice salariile medicilor

« Alte stiri din categoria Actualitate

Conducerea Spitalului Judeţean a făcut publice salariile nete ale angajaţilor pe luna ianuarie 2017. Cele mai mari salarii sunt pe secţia ATI, dar şi medicină legală sau chirurgie. După majorările salariale aplicate în luna decembrie, veniturile angajaţilor din sistem au crescut consistent, chiar şi infirmierii primind un plus la leafă de 900 de lei. Un medic specialist la Pediatrie pleacă acasă cu 24.413 lei, în timp ce un medic infecţionist ia în mână şi până la 11.600 de lei. Un medic primar la UPU are un venit net de 18.257 de lei, iar un medic de la Compartimentul prematuri primeşte 12.521 de lei net. Şi un medic primar şef chirurgie pediatrică are un net de 19.399 lei, un medic primar de chirurgie generală primeşte peste 10.000 lei în mână, iar un medic primar şef medicină internă ia peste 19.000 lei.

Cel mai consistent salariu este al medicului primar şef de la Medicină Legală - 32.464 lei. Şi un medic primar şef de la Psihiatrie acuţi ridică peste 11.000 lei, în timp ce un medic primar de pe ATI are un venit net de peste 20.000 lei. Prin comparaţie, în februarie anul trecut, un medic primar şef primea în mână 12.946 lei.

Sunt medici, însă, de pe unele secţii, care iau în mână şi 6.000-7.000 sau chiar 2.000 lei, în cazul medicilor rezidenţi.

Şi asistenţii medicali au salarii consistente. Un asistent medical principal Bloc naşteri primeşte în mână 4.200 lei, în timp ce un asistent principal ATI are un venit net de 5.400 lei. Şi la această categorie sunt asistenţi medicali care primesc în mână puţin peste 1.500 lei. Salariul unei infirmiere pleacă de la 1.500 lei net şi poate ajunge la 2.700 lei net.

Neschimbate au rămas, însă, salariile directorilor. Salariul managerului este de 8.844 lei, al directorului medical 7.206 lei, iar al directorului financiar 6.027 lei.