Evidenţa Populaţiei blocată de inundaţie

Sub ape. Aşa a ajuns ieri Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, care funcţionează în incinta Uvertura Mall. Din cauza unei conducte de apă care a cedat, întreg sediul instituţiei a fost inundat, nivelul apei ajungând la aproape 10 centimetri. Din acest motiv, activitatea instituţiei a fost suspendată, asigurându-se doar eliberarea de documente. Dezastrul a fost descoperit ieri dimineaţă, când angajaţii s-au prezentat la serviciu. „Conducta alimenta cu apă grupul sanitar şi a cedat peste noapte, iar apa a curs până dimineaţă, afectând toate birourile, inclusiv sala de aşteptare de la intrare. Am deconectat toate echipamentele, am întrerupt şi alimentarea cu energie electrică, după care am trecut cu toţii la mopuri, găleţi şi mături şi am început să strângem apa”, a declarat Constantin Gabur, şeful Serviciului de stare civilă şi evidenţă a populaţiei.

Pentru a face faţă situaţiei, s-a solicitat sprijin inclusiv de la personalul de întreţinere din cadrul Primăriei. Din fericire, aparatura folosită la captarea imaginilor, reţeaua de calculatoare şi imprimante nu a fost afectată, angajaţii urmând să verifice cablajele pentru a se vedea dacă acestea au fost deteriorate sau trebuie doar uscate. Însă, unul dintre dulapurile în care erau depozitate actele primite de la solicitanţi a fost afectat, mai multe documente fiind deteriorate de apă. „Am verificat fiecare dosar şi au fost afectate doar câteva documente. Ele pot fi folosite, dar nu am dori să le introducem în arhivă pătate. Oamenii au lăsat la dosar inclusiv numerele de telefon de contact, aşa că, în momentul în care vor fi invitaţi să-şi ridice documentele, îi vom ruga să aducă alte copii pentru a reface dosarele”, a adăugat Constantin Gabur.

În schimb, inundaţia a afectat parchetul din sala de aşteptare, care a fost scos pentru că începuse deja să se umfle, dar şi mochetele, acestea din urmă fiind scoase şi puse la scurs şi la uscat. „A fost pur şi simplu un ghinion, ca să citez unul dintre marii clasici în viaţă”, a spus unul dintre angajaţii instituţiei, care, după ce şi-a dovedit iscusinţa în ale informaticii, a trebuit să-şi arate ieri dibăcia şi în munca „de jos”, trebăluind cu mopul.