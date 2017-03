Familia tânărului mort la Iaşi, răvăşită de durere

« Alte stiri din categoria Actualitate

Drama familiei lui Iulian Amariei, tânărul de 22 de ani mort în spital la Iaşi, este departe de a se termina. Mama băiatului retrăieşte zilnic ultimele clipe ale băiatului ei, disperat că nu poate să respire şi o roagă cu lacrimi în ochi să facă ceva pentru el. „Am ajuns la spital duminică seară la ora nouă, cu o maşină, de la Botoşani, iar starea lui era foarte gravă. Am intrat în salon la terapie intensivă şi el a încercat să-mi arate ceva. Făcea nişte semne cu mâinile, ceva ce semăna cu un «O». I-am spus: «Scrie, mamă, că nu înţeleg ce vrei să-mi arăţi tu acolo». I-am adus o foaie, am pus un caiet dedesubt, iar el a scris oxigen. El săracul nu mai putea să respire şi nici să vorbească, dar a avut puterea să scrie, deşi avea tensiunea patru cu doi”, a povestit cu glasul gâtuit de emoţie mama lui Iulian. Femeia a mai spus că le-a rugat pe asistente să-i pună mai mult oxigen, însă acestea i-au răspuns că are suficient. „Cu toate astea el nu putea să respire. La un moment dat şi-a împreunat mâinile în semn de rugăciune să facem ceva să-l ajutăm, să-l salvăm. Apoi a devenit agitat că nu putea să respira. Atunci m-au dat afară şi i-au pus o perfuzie, probabil cu morfină, ca să-l liniştească”, a mai povestit femeia, adăugând că, în ultimele ore de viaţă ale lui Iulian, a citit întruna rugăciuni. „M-am rugat la Dumnezeu pentru un miracol, pentru că aşa mi-a spus domnul profesor, că doar un miracol îl mai poate salva”, a menţionat botoşăneancă.

Dar, din păcate, Iulian nu a putut fi salvat, murind în spital, la Iaşi, la trei săptămâni de la internare şi la două zile după ce totul părea a fi bine, iar medicii i-au asigurat pe părinţii tânărului că acesta se simte bine.

„Nu a fost niciodată bolnav, nu a stat niciodată în spital, iar acum patru săptămâni, într-o luni, l-au internat, din cauza unei sângerări în scaun. A stat întâi la gastroenterologie şi, după ce l-au diagnosticat cu Clostridium difficile, l-au deschis. Abia apoi am aflat că ar fi avut nevoie de 30 de zile de tratament cu antibiotic şi abia apoi să fie operat, dar nu mi-a spus nimeni asta”, a adăugat mama lui Iulian. Acum femeia, soţul, dar şi rudele şi apropiaţii lor aşteaptă rezultatele anchetei începute de autorităţile din Iaşi, în cazul morţii studentului. Asta după ce familia tânărului de 22 de ani a depus plângeri la Direcţia de Sănătate Publică şi la Spitalul „Sfântul Spiridon“. Reclamaţiile au fost înregistrate ieri de Ovidiu Amariei, fratele mai mare al lui Iulian. Anterior plângerii oficiale, DSP se autosesizase şi ceruse spitalului un punct de vedere în cazul Amariei, după ce presa a relatat că tânărul şi-ar fi pierdut viaţa în condiţii suspecte.