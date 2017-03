Florin Ţurcanu obligat să nu discute cu socrul

« Alte stiri din categoria Actualitate

Magistraţii Curţii de Apel Suceava au înăsprit măsurile în cazul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean, Florin Ţurcanu, trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi spălare de bani. Astfel, imediat ce instanţa a dispus înlocuirea arestului la domiciliu cu plasarea sub control judiciar, procurorii DNA au contestat măsura, iar magistraţii suceveni au înăsprit condiţiile eliberării. Astfel, fostul şef al judeţului rămâne sub control judiciar, însă nu are voie să părăsească ţara şi trebuie să se prezinte la poliţie conform unui calendar stabilit pentru supraveghere. Mai mult, pe lângă faptul că nu va avea voie să ia legătura cu martorii din dosar, Florin Ţurcanu nu va avea voie să se apropie şi să comunice, direct sau indirect, cu socrul său Aristomel Anuşcă, coinculpat în dosar.

Florin Ţurcanu a fost trimis în judecată de procurorii DNA în primăvara anului trecut, sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi spălare de bani, întrucât, susţin anchetatorii, în perioada 2013-2014 i-ar fi solicitat omului de afaceri Marcel Bîrsan să-i construiască o casă la marginea municipiului Botoşani, pe numele socrului său Aristomel Anuşcă, promiţându-i în schimb că va interveni pe lângă angajaţii CJ şi o serie de primari pentru ca acesta să câştige o serie de licitaţii pentru investiţii derulate cu finanţare de la buget.