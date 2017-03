Olimpiade naţionale găzduite de Botoşani

« Alte stiri din categoria Actualitate

În acest an, municipiul Botoşani va găzdui, în premieră, mai multe competiţii naţionale. De organizarea acestora se va ocupa Inspectoratul Şcolar Judeţean, în colaborare cu unităţile de învăţământ botoşănene. Gabriel Hârtie, inspector şcolar general, a declarat că inspectoratul şcolar are nevoie şi de sprijinul instituţiilor din administraţia publică locală. „Avem nevoie de sprijin financiar pentru a oferi condiţii decente de desfăşurare a acestor competiţii. Suntem siguri că-l vom primi, deoarece am avut până acum o colaborare foarte bună cu Consiliul Judeţean şi Primăria Botoşani”, a mai precizat Gabriel Hârtie.

Organizarea acestor competiţii va presupune o impresionantă desfăşurare de forţe, dat fiind faptul că sunt aşteptate la Botoşani mii de persoane.

Competiţiile care vor fi organizate la Botoşani:

- Olimpiada de Limbi Romanice-Spaniolă, Portugheză, Italiană, 24-28 aprilie 2017

- Olimpiada de pregătire sportivă teoretică, 19-22 aprilie

- Etapa naţională de cros, la gimnaziu şi liceu, 21-22 aprilie

- Olimpiada naţională de mecanică, 24-28 aprilie

- Concursul naţional „Călătoria mea interculturală”, 25-27 mai

- Concursul naţional de protecţia mediului „Şi gestul tău contează!”, mai 2017,

- Concursul naţional de construcţii electronice, septembrie 2017

- Concursul de creaţie, literatură şi interpretare a operei lui Mihai Eminescu, iunie 2017.