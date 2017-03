Pensie după o carieră de-o viaţă la Prefectură

« Alte stiri din categoria Actualitate

Cel mai longeviv lucrător din cadrul Instituţiei Prefectului şi-a luat rămas bun de la colegi. După 42 de ani de activitate în administraţia locală, timp în care a ocupat mai multe funcţii, Gheorghe Munteanu, şeful Serviciului Juridic, a ieşit la pensie, ieri, chiar în ziua în care a împlinit 65 de ani. De loc din Dorohoi, acesta s-a încadrat pe 1 august 1975 după terminarea Facultăţii de Drept, la Consiliul Popular Vaslui, unde a fost repartizat, ca după aproape doi ani să ajungă la Botoşani, la Prefectură, unde a rămas până la vârsta de pensionare.

„Las în urmă o vastă experienţă, cu satisfacţii profesionale, dar şi cu neîmpliniri. Acum, tot ce îmi doresc este să am sănătate. Am avut colegi foarte buni, am avut şi conducători buni. Ies la pensie numai cu gânduri bune”, a povestit Gheorghe Munteanu. Acesta a adăugat că nici nu mai ştie câţi prefecţi a schimbat. „I-am schimbat pe toţi câţi au fost”, a spus amuzat şeful Serviciului Juridic.

Prefectul Dan Nechifor l-a felicitat pentru întreaga activitate, dar şi pentru profesionalismul de care a dat dovadă în tot timpul în care a lucrat la Prefectură, având în vedere că acesta a fost şi secretar general.

„Mă bucur că am ocazia să îi urez o pensie cât mai lungă şi în primul rând multă sănătate şi mulţumiri pentru activitatea pe care a depus-o de-a lungul tuturor acestor ani”, a precizat prefectul Dan Nechifor, adăugând că plecarea acestuia lasă un gol care va fi greu de umplut.

Prefectul urmează să stabilească cine va prelua atribuţiile lui Gheorghe Munteanu.