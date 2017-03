Bărbaţi sărbătoriţi de ziua mucenicilor

« Alte stiri din categoria Actualitate

Bărbaţii din Botoşani păstrează cu sfinţenie obiceiul străvechi de a bea 40 de pahare cu vin, în ziua Sfinţilor Mucenici, existând credinţa că, pe parcursul anului, licoarea se va transforma în sânge şi le va da putere de muncă. Totuşi, unii le înlocuiesc şi cu păhărele cu tărie.

Ca în fiecare an, la familia Butnaru, din localitatea Cişmea, de 9 martie se adună toţi prietenii pentru a sărbători cei 40 de mucenici sau „ziua bărbatului”. Toţi bărbaţii se ocupă cu treburile gospodăreşti, iar, când obosesc, intră în casă şi mai servesc câte un păhărel de ţuică. Până la finalul zilei, ajung la 40, după cum spune tradiţia. „Ieri (n.r. - 8 martie) am sărbătorit ziua femeii. Azi (ieri) sărbătorim ziua bărbatului. 40 de pahare. Din bătrâni, noi am respectat toate tradiţiile astea. Ieri a fost ziua doamnei, iar azi e ziua lui domnul. E ziua bărbaţilor şi se respectă una pe alta. Trebuie să bem 40 de pahare. Am început de dimineaţă şi până în seară le rezolvăm”, a spus glumind gazda, Dumitru Butnaru.

De pe masa bărbaţilor nu au lipsit ieri nici sfinţişorii sau mucenicii, pregătiţi de doamna Maria încă de miercuri. Ea spune că aluatul este preparat ca pentru orice alt tip de colaci, numai că este împletit în forma cifrei 8. După ce se scot din cuptor, colacii sunt trecuţi prin miere de albine şi pudraţi cu miez de nucă. „Dacă vrei de sec, îi faci de sec. Ai mei sunt de frupt. Am încălzit un pic de lapte, am adus făină în casă. Am pus ouăle, laptele, drojdia şi am frământat. Am lăsat aluatul la dospit vreo trei sferturi de oră şi am început să îi fac. I-am uns cu miere, am presărat nucă şi au ieşit sfinţişorii”, a povestit femeia. De altfel, ea a fost şi cea care a avut grijă ieri ca bărbaţii să aibă paharele pline şi bucate pe masă, ţuica fiind făcută chiar de ea, la un cazan din curtea casei.