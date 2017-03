Dispute de la taxa de mediu pentru gunoi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Taxa de mediu, introdusă de la 1 ianuarie 2017, amplifică neînţelegerile dintre Primăria Botoşani şi societatea Urban Serv. Conducerea primăriei nu intenţionează să plătească partea de 108.600 de lei aferentă taxei de mediu, din factura de 448.000 de lei, emisă de Urban Serv pe ianuarie. Edilii spun că povestea se va repeta şi în ce priveşte factura pe februarie.

Primarul Cătălin Flutur a explicat că aşteaptă modificarea actului normativ prin care a fost introdusă taxa în cuantum de 80 de lei pe fiecare tonă de deşeuri dusă spre depozitare şi neutralizare. Actul normativ ce reglementează taxa de mediu, bazată pe o Directivă Europeană din 2004, prevede că aceasta trebuie plătită „de proprietarii sau, după caz, de administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale”. Administratorul depozitului de deşeuri nu este dispus la costuri în plus, susţinând că are un contract încheiat pe o anumită sumă.

Conducerea societăţii Urban Serv susţine că nu are cum să achite această taxă, din moment ce are contract pentru colectare şi transport deşeuri. În lipsa unor reglementări clare de la nivel naţional, s-a stabilit că de fapt generatorul de deşeuri ar trebui să plătească în plus. Dacă botoşănenii de la case, agenţii economici şi instituţiile publice plătesc deja mai mult de la începutul anului, problema nu este clarificată în privinţa botoşănenilor care locuiesc la bloc. Pentru ca aceştia să plătească mai mult, dată fiind taxa de mediu, este necesară o hotărâre de Consiliu Local.

Supărat pe insistenţa cu care conducerea Urban Serv solicită municipalităţii să achite taxa, Cătălin Flutur susţine că operatorul de salubrizare ar avea fonduri pentru această taxă, în condiţiile în care ar reduce unele cheltuieli.

„Să reducă cheltuielile cu Consiliul de Administraţie şi salariile directorilor şi o să vedeţi că pot să plătească taxa pe minim trei luni. Noi nu am spus că nu achităm, nu avem un cadru legal să achităm. Este o promisiune a Guvernului de modificare a ordonanţei care să ne spună că trebuie să plătim, noi nu putem plăti ceva anticipat”, a concluzionat Cătălin Flutur.