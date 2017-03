Piedici în lupta cu gripa aviară

« Alte stiri din categoria Actualitate

Reprezentanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor întâmpină dificultăţi din partea populaţiei în demersul de a pune în aplicare măsurile pentru prevenirea gripei aviare. Dacă în cazul crescătoriilor de păsări situaţia poate fi ţinută în frâu, prin controalele amănunţite făcute de veterinari, în cazul gospodăriilor private situaţia tinde să scape de sub control. “Nu putem ţine în frâu situaţia în ce-i priveşte pe proprietarii de animale din mediul rural. Noi am făcut toate demersurile, am luat toate măsurile, am informat primăriile şi am pus afişe privind virusul gripei aviare, dar oamenii nu conştientizează pericolul”, a declarat Minodora Vasiliu, directorul DSVSA. Virusul s-a răspândit la noi în ţară prin păsările sălbatice, iar oamenii îşi lasă în continuare gâştele şi raţele pe lacuri, în contextul în care acestea trebuie ţinute separat şi închise în curte.

Dacă pesta porcină nu este periculoasă pentru om şi produce doar pagube economice, gripa aviară poate fi mortală pentru acesta. “Trebuie să conştientizăm cu toţii că pericolul e foarte mare, dar noi considerăm că ce nu se vede nu ne poate afecta, ori nu este chiar aşa”, a mai spus Minodora Vasiliu. Cel mai apropiat focar de gripă aviară de judeţul nostrum este cel depistat în Bacău. La nivel naţional au fost confirmate şapte focare.