Investiţii sacrificate pentru salarii

Cu un grad de încasare istoric de numai 36,7% la bugetele locale a taxelor, impozitelor locale şi a amenzilor, judeţul Botoşani este unul „asistat” de la bugetul central. Potrivit celui mai recent raport al Curţii de Conturi, dependenţa de bugetul central a crescut de la an la an, pe măsură ce veniturile proprii au scăzut în procent total venituri ale judeţului. Dacă în 2013, judeţul Botoşani realiza 14,2% din buget din venituri proprii, un an mai târziu acest procent a scăzut la 11,2%, iar în 2015 a ajuns la 10,5%. „În medie, cheltuielile totale ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ au fost finanţate în anul 2015 doar în procent de 11% din veniturile proprii încasate”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Majoritatea banilor se duc pe cheltuielile cu educaţia copiilor, rezultă din acelaşi raport al Curţii de Conturi. Astfel, o treime din plăţile efectuate în 2015 din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor şi din bugetul propriu al judeţului, adică aproximativ 315 milioane de lei (n.r. - 70 de milioane de euro), merg spre învăţământ.

Urmează apoi cheltuielile cu „Transporturi” care s-au ridicat la 197 de milioane de lei (n.r. - 43 de milioane de euro), adică 20% din totalul bugetului administraţiei locale botoşănene.

De remarcat, că în „Sănătate” s-a dus doar 2,3% din bugetul local, adică 23 de milioane de lei (n.r. - cinci milioane de euro).

La nivelul salariilor bugetarilor din 2015, unul mult mai mic decât cel promovat în prezent de către guvernarea PSD, o treime din banii bugetului, aproximativ 328,5 milioane de lei (n.r. - 73 de milioane de euro) se duc pe lefuri. Şi asta în condiţiile în care cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost de doar 164 de milioane de lei (n.r. - 36,5 milioane de euro), iar cele de capital s-au ridicat la 130 de milioane de lei (n.r. - 29 de milioane de euro).

În condiţiile creşterii substanţiale a salariilor, bugetele locale, rămase cam la acelaşi nivel ca acum doi ani, vor fi total dezechilibrare, urmând a sacrifica cel mai probabil investiţiile şi achiziţiile de bunuri şi servicii pentru asigurarea funcţionării instituţiilor.

