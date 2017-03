Mocirlă adusă de lucrările la apă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Locuitorii unei străzi din municipiu se plâng că lucrările de refacere a carosabilului după reabilitarea sistemului de apă şi canalizare au fost făcute prost, la fiecare ploaie pământul se surpă şi se formează cratere, iar strada devine impracticabilă. „Noi am făcut mai multe sesizări, am făcut tabele cu semnături, fiindcă lucrarea este relativ nouă, de aproape jumătate de an, iar la fiecare ploaie avem probleme. A venit săptămâna trecută cineva de la primărie să evalueze şi de atunci nu s-a schimbat nimic”, a declarat un locuitor de pe strada Humăriei. Oamenii din zonă spun că, de fiecare dată când reclamă problema, vin câţiva muncitori şi se tasează pământul superficial, iar problema reapare.

Conducerea operatorului de apă spune că ştie de această situaţie şi va face adresă către Elsaco, societatea care a derulat proiectul de reabilitare a reţelei de apă şi care a avut obligaţia de a reface carosabilul după terminarea intervenţiilor. „Noi am subcontractat lucrarea celor de la Conrec, imediat ce vremea ne va permite vom intra pe acea stradă să remediem situaţia. Lucrarea este încă în garanţie, sunt mai multe cauze pentru care a apărut acea problemă, inclusiv e posibil să fie o greşeală din partea noastră”, a declarat Cornel Iurac, manager de proiect în cadrul companiei Elsaco.

Sute de familii au reclamat în ultimele luni şantierele deschise pentru reabilitarea reţelei de apă. Cele mai mari probleme au fost în cartierul Tulbureni, unde oamenii au trebuit să facă slalom printre valuri de pământ sau şanţuri. În alte zone, maşinile au rămas cu roţile în pământul şi pietrişul cu care au fost acoperite şanţurile.

Viceprimarul Marian Murariu a precizat că ştie despre problemele apărute pe străzile unde s-a lucrat la reţeaua de apă şi că le-a cerut celor de la Elsaco să le rezolve.

