Sala Polivalentă începe să se surpe

« Alte stiri din categoria Actualitate

Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” are nevoie urgentă de lucrări de reabilitare. O demonstrează plasa sudată pusă pentru a ţine porţiuni de zid sau de tencuială. Clădirea are probleme din cauza infiltraţiilor, dar şi a vechimii instalaţiilor.

Eugen Ţurcanu, directorul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement (DSPSA), structură care administrează Sala Polivalentă, susţine că a cerut fonduri pentru reabilitarea clădirii încă din 2013.

„Ni s-au alocat doar o parte din sumele cerute şi am reuşit să reparăm acoperişul la blocul administrativ, cel din spate. Am cerut la un moment dat 800.000 lei, am primit doar 500.000 lei, nu am avut ce face că era suma prea mică şi după aia am constatat că trebuie de fapt făcută o expertiză ca să ştim exact despre ce este vorba. Că aşa o luăm tot pe bucăţi, fără să privim întregul. Expertizarea costă 132.000 de lei”, a spus oficialul.

Directorul DSPSA a explicat că punerea plaselor sudate a fost soluţia găsită de fostul primar Ovidiu Portariuc. „În 2015, când m-a dat pe mine afară, primul lucru făcut a fost să pună nişte sârmă pe Polivalentă”, a explicat Eugen Ţurcanu.

Dincolo de contrele dintre Eugen Ţurcanu şi fostul primar, un lucru e sigur - lucrările de reabilitare nu mai pot fi amânate. În caz contrar, nu este exclus să se ajungă în situaţia de a nu mai putea fi folosită Sala Polivalentă.

Conducerea DSPSA a cerut şi anul trecut fonduri pentru lucrări, însă fără rezultat.

Lucrările la Sala Polivalentă au început în anul 1988, însă lucrările au fost sistate după Revoluţie. Proiectul a fost preluat în anul 2004 de Compania Naţională de Investiţii. Sala Polivalentă a fost inaugurată în octombrie 2008.