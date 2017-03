Tragedii la indigo în maternitate

« Alte stiri din categoria Actualitate

Se spune că istoria este pentru a ne ajuta să nu mai repetăm aceleaşi greşeli, însă se pare că acest lucru nu este valabil şi pentru cadrele medicale de la Maternitatea Botoşani. Asta pentru că, după un scandal imens în luna septembrie a anului trecut, atunci când un copil născut perfect sănătos a murit la doar două zile de la naştere, în urma a ceea ce medicii spun că a fost o infecţie cu Streptococ Beta Hemolitic, recent o altă familie a trecut printr-o tragedie similară. Deşi conducerea unităţii sanitare a spus, după acel caz, că se vor lua măsuri sporite pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete şi, deşi au existat sancţiuni la nivelul personalului pentru modul în care s-a comportat, în urmă cu câteva zile tragedia s-a repetat aproape minut cu minut, ca într-un scenariu macabru.

Ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai mare bucurie din viaţa de cuplu din Săveni s-a transformat în cea mai mare durere, după ce fetiţa lor a murit la doar două zile de la naştere, la Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Botoşani, din cauza aceluiaşi streptococ.

Raluca Hârtopeanu, o tânără în vârstă de 20 de ani, din Săveni, a venit cu soţul la Maternitate, pentru un control, pe 7 martie. Medicul Gina Puflea, care a monitorizat-o pe toată perioada sarcinii, i-a spus că trebuie să rămână în spital, pentru că i-a venit sorocul. Tânăra a rămas internată, iar a doua zi a născut, prin cezariană, o fetiţă. Medicii i-au spus că micuţa, care primise nouă la naştere, este bine şi vor pleca în curând acasă. În noaptea de 9 spre 10 martie, tânăra şi-a dat seama că fetiţa nu este bine. Le-a spus acest lucru şi cadrelor medicale, dar susţine că acestea nu au luat vreo măsură. „Am născut şi mi-au spus că e foarte bine copilul, mi l-au dat să îl pup şi m-au coborât la etajul II, la Reanimare. La ora 03.00 noaptea când a venit o doamnă să îmi aducă laptele i-am spus că fetiţa are febră. A spus că nu are febră, ci are colici şi mi-a adus ceva pentru colici, după care a plecat. Eu i-am spus din nou că are febră şi, deşi sunt la prima sarcină, îmi dau seama că ceva nu e în regulă”, a spus Raluca.

Tânăra spune că a căutat ajutor cu fetiţa în braţe pe holurile Maternităţii, dar a fost trimisă în salon şi abia dimineaţă, cu puţin înainte de ora 06.00, şi cadrele medicale şi-au dat seama că mama avea dreptate. „Am ieşit pe hol, am intrat în sala de gardă a asistentelor, dar nu era nimeni. Am ieşit cu fetiţa pe hol, am mers în alte săli şi a ieşit somnoroasă doamna care mi-a adus laptele. Dimineaţă când a revenit s-a uitat şi a spus că va merge să cheme o asistentă, dar se teme să o cheme că doarme şi să nu o deranjeze. Au început să ţipe la mine că de ce nu am anunţat mai din timp”, a mai spus Raluca Hârtopeanu.

Starea fetiţei a continuat, însă, să se degradeze, iar câteva ore mai târziu a fost declarat decesul.

Cazul este acum în atenţia poliţiei, dar şi a unei comisii de la spital.