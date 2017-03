Botoşănence sclave în patria mafiei

« Alte stiri din categoria Actualitate

Povestea cutremurătoare a unei botoşănence, care ar fi fost transformată în sclavă la o fermă din Italia, zguduie Europa. Cazul ei a fost preluat de presa engleză, care a prezentat condiţiile în care sunt nevoite să muncească zeci de femei. În urma reacţiilor internaţionale, premierul Sorin Grindeanu a dispus ieri efectuarea unei vizite de lucru comune a reprezentanţilor Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi ai Ministerului Afacerilor Interne în Italia, pentru a verifica informaţiile despre „sclavele” românce.

Scandalul a izbucnit duminică, după ce săptămânalul britanic „The Observer” a publicat un amplu articol privind condiţiile în care trăiesc până la 7.500 de femei, majoritatea românce, care muncesc sezonier la fermele din provincia italiană Ragusa, situată în Sicilia, al treilea mare producător de legume din Europa.

Printre persoanele cu care au vorbit jurnaliştii britanici s-a aflat şi botoşăneanca Nicoleta Bolos, iar povestea ei a fost cu adevărat tulburătoare, femeia relatând întâmplări aproape incredibile, declarând că a trebuit să îndure violuri şi bătăi noapte după noapte şi ameninţări cu arma la cap, doar pentru a-şi salva familia.

Femeia susţinea că ar fi plecat din ţară din cauza sărăciei şi a lipsei locurilor de muncă, dar a găsit un alt iad. „Când am venit aici, am crezut că vin pentru o muncă grea, dar decentă, într-o altă ţară europeană, dar am sfârşit prin a deveni sclavi”, s-a destăinuit Nicoleta Bolos jurnaliştilor britanici. Ulterior, după ce a ajuns în Italia, femeia spune că a fost ani la rând victima violurilor şi abuzurilor comise de patronii locali şi de prietenii lor. „Prima dată, chiar soţul meu mi-a spus că trebuie să fac asta. Proprietarul serei unde ni s-a dat de lucru vroia să se culce cu mine, iar dacă refuzam nu ne-ar mai fi plătit şi ne-ar fi dat afară”, este mărturia botoşănencei publicată în „The Observer”.

Ulterior, Nicoleta Bolos şi soţul ei au plecat din ferma respectivă, dar nu şi-au mai găsit de lucru nicăieri. Prin urmare, după o scurtă perioadă petrecută în România, ei s-au reîntors în Ragusa.

Reporterii publicaţiei britanice spun că au vorbit cu zece românce şi toate au descris exploatarea şi agresiunile sexuale ca fiind ceva de rutină. Astfel, femeile ar fi obligate să muncească 12 ore pe zi în condiţii de căldură extremă, fără apă, cu salarii neplătite şi obligate să trăiască în clădiri izolate, în condiţii degradante şi neigienice.