Bolnavi trataţi cu pastile de acasă

Chiar şi cu o creştere a finanţării din partea Casei de Sănătate, încă mai sunt bolnavi internaţi la Spitalul Judeţean care scot bani din buzunar pentru medicamente. Un botoşănean, care suferă de scleroză multiplă, a declarat că, în momentul în care s-a internat la Spitalul Judeţean, a fost pus să-şi cumpere medicamentele. Pacientul a afirmat că a trebuit să aducă de acasă până şi vitamina B, care nu se găsea în farmacia spitalului. „De curând am fost internat la Spitalul Judeţean, dar, din păcate, a trebuit să-mi cumpăr medicaţia, solumedrol, că mi-a zis medicul că aici se cumpără toate. Nici vitamina B nu era în farmacie. Noroc că am reuşit să-mi cumpăr, că altfel boala mea se agrava. În 2015 am mai fost internat şi a trebuit să cumpăr medicaţia, mă gândeam că s-a schimbat ceva, dar a devenit mai rău”, a spus botoşăneanul.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean spun că medicaţia la nivelul spitalului este adusă în baza unui plan anual întocmit ca urmare a referatului medicilor de pe secţie. „În acest moment în farmacie există vitamina B. În situaţia în care la nivelul secţiei pot fi situaţii punctuale când lipseşte un anumit medicament din spital, în această situaţie medicul curant are obligaţia să întocmească un referat de necesitate prin care să solicite respectivul medicament către conducerea spitalului”, a declarat medicul Ştefan Bercea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean.