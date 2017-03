Copil mort pentru a ajunge la simulare

« Alte stiri din categoria Actualitate

Tot ce dorea era să-şi repare bicicleta pentru a putea ajunge la şcoală, la simularea la matematică. Din păcate, însă, destinul i-a fost cu totul altul. Vlăduţ a mers miercuri la bunicii săi, care locuiesc la câţiva paşi de casa părintească, şi l-a rugat pe bunic să-i sudeze o pedală de la bicicletă, pentru a putea ajunge mai uşor la şcoală. Acesta l-a refuzat, aşa că adolescentul s-a apucat singur să sudeze. Câteva minute mai târziu a fost găsit de bunic căzut lângă bicicletă, electrocutat. „I-am zis că nu pot să sudez, că e seară şi eu nu prea văd. El mi-a zis că duce bicicleta înăuntru şi vine să mă ajute la vite. Eu am fost la WC, iar, când am văzut că nu ajunge la vite, m-am dus să văd ce face şi l-am găsit jos, cu cleştele de sudură în mână şi masca jos, lângă picioare. Am smuls repede cleştele. L-am mai frecat în dreptul inimii şi am sunat la Salvare”, a povestit bunicul băiatului.

Atunci când bătrânii au strigat după ajutor, un vecin a sărit să vadă ce se întâmplă. A luat repede maşina şi l-a transportat pe adolescent în întâmpinarea ambulanţei, care pornise de la Flămânzi. „Băiatul era jos, tatăl său îl ţinea în braţe, îi sufla în gură, îl apăsa pe piept, încercând să-i dea primul ajutor. Nu avea puls. L-am pus în maşină şi am plecat înaintea ambulanţei că mă gândeam că-i mai dăm o şansă”, a spus Gheorghe Amaximoaie, vecinul familiei băiatului.

Preluat de ambulanţă, copilul a fost resuscitat tot drumul, dar şi la spital, dar din păcate manevrele nu au avut succes.